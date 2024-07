Bleach Rebirth of Souls non sembra il solito gioco-tratto-da-un-anime: ecco il primo gameplay

Bleach Rebirth of Souls segna il grande ritorno del manga di Tite Kubo nel mondo dei videogiochi e, dopo l'annuncio, la sorpresa arriva dal gameplay che svela un picchiaduro decisamente diverso dal solito.

Durante il suo panel all'Anime Expo 2024, Bandai Namco ha annunciato Bleach Rebirth of Souls, un nuovissimo gioco di combattimento 3D che seguirà la storia originale.

Dopo l'annuncio, avvenuto qualche settimana fa, ci aspettavamo che Bleach Rebirth of Souls fosse il solito gioco-tratto-dagli-anime, ovvero una produzione senza un grandissimo gameplay di fondo ma adatto, più che altro, ad attirare i fan della proprietà intellettuale.

Bandai Namco ha condiviso un primo sguardo al gameplay di Bleach Rebirth of Souls e sembra molto più complesso del previsto.

Il filmato mostra Ichigo che affronta Byakuya in un duello uno contro uno. Sebbene la maggior parte dei fan si aspettasse un semplice arena fighter, sembra che Bleach Rebirth of Souls sia un po' più complicato.

Le partite, infatti, sembrano avere uno scopo particolare, visto che ogni giocatore deve cercare di abbattere l'indicatore Reishi dell'altro usando attacchi base per scatenare un attacco più potente che elimini il proprio Konpaku.

Ogni combattente inizierà la partita con nove Konpaku, che verranno rimossi ogni volta che il suo indicatore Reishi verrà abbassato. Come ci si potrebbe aspettare da un gioco anime, ogni personaggio ha anche poteri spirituali unici che possono essere usati nella partita, come il colpo totale di Ichigo. Il misuratore del Potere Spirituale può essere utilizzato anche per Azioni Inverse e Passi Lampo, il che gli conferisce un po' più di profondità rispetto al semplice utilizzo per attacchi speciali.

Non si tratta quindi di un sistema di vittoria e sconfitta classico, e qualcosa che potrebbe dare al titolo un ulteriore spessore. Non c'è ancora una data di uscita, ma sappiamo che Bleach Rebirth of Souls arriverà su PS4, PS5, Xbox Series X|S e Steam.

Ispirato ovviamente all'omonima serie di manga e anime, che di recente ha avuto un nuovo arco narrativo che trovate su Amazon in Blu-Ray, il titolo è ovviamente un titolo d'azione con protagonisti tutti gli eroi e avversari dell'opera di Tite Kubo.

Così come quelli di Dragon Ball per Toriyama, ovviamente, che negli anni hanno premiato gli ultimi videogiochi usciti come Dragon Ball Z Kakarot che ha raggiunto un nuovo record.