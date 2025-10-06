Il mondo dei videogiochi online vive una battaglia quotidiana contro chi cerca di aggirare le regole per ottenere vantaggi sleali, e la beta aperta di Call of Duty: Black Ops 7 non fa eccezione. Tuttavia, secondo quanto dichiarato da Activision, la casa di sviluppo sembra aver trovato un'arma efficace contro i cheater che tentano di rovinare l'esperienza di gioco agli altri utenti. I numeri diffusi dall'azienda parlano di una lotta impari: il 97% dei cheater viene bannato entro 30 minuti dall'inizio delle loro scorrettezze.

La strategia anti-cheat implementata da Activision per questa nuova iterazione del celebre sparatutto sembra funzionare con un'efficienza quasi chirurgica. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato su X, l'account dedicato agli aggiornamenti di Call of Duty ha rivelato dati che lasciano poco spazio all'interpretazione: meno dell'1% dei tentativi di imbroglio riesce effettivamente a raggiungere una partita. Quando questo accade, i responsabili vengono eliminati nel giro di pochi minuti, prima che possano causare danni significativi all'esperienza degli altri giocatori.

L'impatto di questa offensiva tecnologica si fa sentire anche tra coloro che sviluppano e distribuiscono software per barare. Secondo Activision, diversi fornitori di cheat hanno iniziato a etichettare i propri prodotti come "inutilizzabili", un chiaro segnale che il sistema di protezione sta funzionando meglio del previsto.

La pressione esercitata dal sistema Ricochet, il software anti-cheat proprietario di Activision, ha prodotto risultati tangibili anche sul fronte della produzione di software illegali. Dal lancio di Black Ops 6, oltre 40 sviluppatori di cheat sono stati costretti a chiudere i battenti, segno che la lotta contro le scorrettezze sta assumendo proporzioni industriali.

Questa guerra tecnologica non è una novità per gli appassionati di Call of Duty, che da anni assistono a un continuo braccio di ferro tra Activision e chi cerca di aggirare i sistemi di sicurezza. Il ciclo è sempre lo stesso: l'azienda aggiorna e perfeziona Ricochet, i creatori di software illegali trovano nuove vulnerabilità da sfruttare, e la battaglia ricomincia. Tuttavia, i dati attuali suggeriscono che questa volta l'equilibrio potrebbe essersi spostato decisamente a favore dei difensori della correttezza.

Il problema dei cheater online non riguarda esclusivamente l'universo di Call of Duty. Anche Battlefield 6 ha dovuto confrontarsi con situazioni simili durante la propria beta aperta, dimostrando come questa sia una sfida comune a tutti gli sparatutto competitivi moderni. La risposta dell'industria include misure sempre più stringenti, come l'obbligo di attivare il Secure Boot sui PC per poter avviare il gioco, una soluzione che però ha creato difficoltà ad alcuni giocatori con hardware meno recente.

L'appello di Activision alla comunità rimane fondamentale: i giocatori sono invitati a rimanere vigili e a segnalare comportamenti sospetti durante le partite. Questo approccio collaborativo tra sviluppatori e utenti rappresenta una componente essenziale nella lotta contro chi cerca di compromettere l'integrità competitiva del gioco.

Con il lancio completo di Black Ops 7 previsto per il 25 ottobre, resta da vedere se questi risultati impressionanti si manterranno anche quando il gioco sarà disponibile nella sua versione definitiva. Per ora, sembra che Activision abbia trovato la formula giusta per tenere a bada i disturbatori, regalando ai giocatori onesti l'esperienza di gioco pulita e competitiva che meritano.