Black Myth Wukong, la patch di dicembre introduce una delle feature più richieste

Black Myth Wukong è stato sicuramente uno dei più grandi successi del 2024: dopo esser diventato il videogioco con più utenti attivi in contemporanea dell'anno su Steam, l'action RPG di Game Science ha recentemente conquistato un ambito GOTY ai Golden Joystick Awards, dopo aver già conquistato tale premio ai Thailand Game Awards.

Il titolo è stato anche candidato al GOTY per gli imminenti The Game Awards 2024, dove potrebbe vincere anche il premio di gioco dell'anno per i giocatori nel Player's Voice — sebbene le nomination abbiano fatto molto discutere.

Un 2024 sicuramente da ricordare per il Predestinato e per i suoi giocatori, ma in vista del lancio dell'edizione fisica (che trovate su Amazon) Game Science ha pensato di fare alla sua community un'altra sorpresa molto interessante.

Come segnalato da ComicBook, è infatti disponibile da questo momento un nuovo aggiornamento per Black Myth Wukong che, oltre a numerosi fix, ha introdotto anche una delle feature più richieste dai fan più esperti.

Con la patch di dicembre, i Predestinati potranno infatti mettersi alla prova nelle modalità che vi permetteranno di affrontare nuovamente i boss.

Il "Return of Rivals" vi permetterà di scegliere liberamente un nemico da affrontare, impostandone anche la relativa difficoltà: ovviamente sarà necessario averlo già battuto nella campagna principale, altrimenti non potrete "rivivere" queste battaglie.

La seconda modalità, disponibile solo per chi ha già finito almeno una volta il gioco, è invece il "Gauntlet of Legends", ovvero la modalità Boss Rush di questo titolo: affronterete diversi boss consecutivamente e con difficoltà crescente.

I nemici in questione potrebbero anche sorprendervi con mosse mai viste prima, quindi meglio arrivare preparati a queste sfide che, se superate, vi ricompenseranno con nuovi tesori esclusivi.

Tra le altre novità della patch di dicembre segnaliamo nuove tracce musicali e diversi bugfix: se siete curiosi di consultarli tutti nel dettaglio, vi lasciamo al changelog ufficiale al seguente indirizzo.