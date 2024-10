Black Myth Wukong ha già vinto il suo primo GOTY

Black Myth Wukong si è rivelato una delle hit più sorprendenti di questo 2024, conquistando ampi consensi non solo sul territorio cinese, ma con tantissime vendite anche sul mercato internazionale.

L'action RPG ispirato alle vicende del celebre romanzo Viaggio in Occidente ha ottenuto un successo incredibile con le sole copie digitali, superando addirittura 20 milioni di copie vendute in un solo mese.

Advertisement

E mentre Game Science si sta preparando al debutto della versione fisica (che potete già prenotare su Amazon), il team di sviluppo cinese può già festeggiare il suo primo riconoscimento ufficiale come GOTY 2024.

Come segnalato da Tech4Gamers, nelle scorse ore si sono infatti svolti i Thailand Game Awards 2024, in cui pubblico e critica thailandese ha dimostrato di aver apprezzato notevolmente le avventure del Re Scimmia.

Black Myth Wukong si è infatti portato a casa ben 4 premi: oltre al già citato GOTY 2024, ha conquistato anche i riconoscimenti di miglior Gioco d'Azione, migliore Game Direction e miglior gioco su PC e console.

Un bottino di cui Game Science può certamente dirsi orgogliosa, sperando che possa magari essere di buon auspicio per altre premiazioni internazionali, come gli attesissimi The Game Awards 2024.

È stato un evento particolarmente fortunato anche per HoYoverse, premiato come miglior Publisher e che ha conquistato i premi di miglior Gioco Mobile e miglior Gioco In Corso, rispettivamente con Zenless Zone Zero e Genshin Impact.

Il premio di miglior Gioco per Famiglie è andato a Paper Mario Il Portale Millenario, mentre il miglior RPG è andato a Final Fantasy VII Rebirth.

Concludono le premiazioni dei Thailand Game Awards 2024 il riconoscimento di miglior Gioco Sportivo a EA Sports FC 24 e di miglior Gioco Thailandese a The Land Beneath Us.

Staremo a vedere se questo sarà effettivamente solo il primo di tanti altri premi in arrivo per il titolo di Game Science, che potrebbe presto conquistare nuovi fan grazie all'edizione fisica — e alla versione Xbox in arrivo.

A tal proposito, gli sviluppatori hanno già confermato che la versione su disco includerà tutti i contenuti di gioco, senza bisogno di scaricare nulla da internet: un'ottima notizia in un'era in cui sempre più contenuti richiedono download obbligatori.