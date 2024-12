Black Myth Wukong: l'edizione fisica arriva tra pochi giorni, scopri dove prenotarla!

Se siete in cerca di un’avventura epica che combina azione mozzafiato e una narrazione ricca di mitologia, Black Myth: Wukong è il gioco che fa per voi. Disponibile per il preordine su Amazon in edizione fisica per PlayStation 5 al prezzo di soli 70,98€, rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi in un mondo affascinante, arricchito da contenuti esclusivi che renderanno la vostra esperienza di gioco ancora più completa.

Black Myth Wukong, chi dovrebbe acquistarlo?

L’edizione fisica include un codice voucher per la Digital Deluxe Edition, che offre un set esclusivo di bonus digitali. Tra questi troviamo il bastone della nubebronzea come arma speciale, un set completo di equipaggiamenti ispirati all’opera Nuo e un oggetto unico, le campane del vento, riscattabili nelle prime fasi di gioco al santuario del Custode. Non mancano contenuti aggiuntivi come una colonna sonora digitale esclusiva, che potrete ascoltare attraverso la funzione Raccolta musicale direttamente dal menu del gioco. Questi dettagli non solo arricchiscono l’esperienza in-game, ma aggiungono valore per chi desidera godere appieno di questa avventura.

Ambientato in un mondo ispirato alla mitologia cinese, Black Myth: Wukong (qui trovate la nostra recensione completa) vi porta a esplorare terre ricche di meraviglie e a confrontarvi con nemici imponenti, ognuno caratterizzato da abilità uniche. Nei panni del leggendario scimmiotto protagonista, affronterete sfide impegnative in una narrazione che mescola combattimenti dinamici, strategia e una grafica mozzafiato. Le meccaniche di gioco offrono un livello di personalizzazione elevato, consentendovi di adattare armi, tecniche e abilità al vostro stile di combattimento.

Con la possibilità di preordinare l’edizione fisica su Amazon, beneficiarete anche della garanzia del prezzo minimo, pagando il prezzo più basso disponibile fino al giorno del lancio, fissato per il 12 dicembre 2024. Se amate le edizioni da collezione o desiderate vivere un’avventura ricca di emozioni, Black Myth: Wukong è il titolo che non può mancare nella vostra libreria. Non aspettate, preordinate ora per assicurarvi la vostra copia e preparatevi a vivere un’esperienza unica nel suo genere.

