Black Myth Wukong è il GOTY di Steam Awards 2024: ecco tutti i vincitori

Nelle scorse ore si sono ufficialmente conclusi gli Steam Awards 2024, riconoscimenti per i migliori videogiochi PC sul celebre store di casa Valve con premi assegnati interamente dagli utenti.

Lo scorso anno avevamo visto trionfare Baldur's Gate 3 come miglior gioco dell'anno per gli utenti, ma anche quest'anno abbiamo visto una conferma importante per quanto riguarda i gusti del pubblico.

Gli utenti hanno infatti deciso di premiare Black Myth Wukong come GOTY 2024, replicando il successo ottenuto ai TGA 2024 con il Player's Choice.

Ma non è stato l'unico premio che Game Science è riuscita a conquistare nel corso degli Steam Awards 2024: vediamo insieme tutti i vincitori, svelati dalla pagina ufficiale dedicata all'evento.

Steam Awards 2024: tutti i vincitori

Gioco dell'anno: Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong Gioco VR dell'anno: Metro Awakening



Metro Awakening Atto d'Amore: Elden Ring

Elden Ring Miglior gioco su Steam Deck: God of War Ragnarök

God of War Ragnarök Meglio in compagnia: Helldivers 2

Helldivers 2 Miglior stile grafico: Silent Hill 2

Silent Hill 2 Gameplay più innovativo: Liar's Bar

Liar's Bar Miglior gioco in cui fai pena: Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong Miglior colonna sonora: Red Dead Redemption

Red Dead Redemption Miglior gioco dalla trama profonda: Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong Meritato relax: Farming Simulator 25

L'action-adventure di Game Science (trovate l'edizione PS5 su Amazon) ha dunque conquistato anche un riconoscimento nella categoria dedicata ai giochi più impegnativi e, a sorpresa, perfino per la sua trama, che evidentemente ha convinto la maggior parte degli utenti.

Curiosamente, Black Myth Wukong è stato l'unico gioco in elenco ad essere in grado di conquistare più di un premio, a testimonianza del fortissimo supporto di cui gode ancora oggi dalla community.

È stato un anno decisamente positivo anche per i videogiochi PlayStation su PC, grazie ai premi conquistati rispettivamente da Helldivers 2 per il multiplayer e God of War Ragnarok per la giocabilità in portatile su Steam Deck.

Il grande sconfitto di questa edizione è invece sicuramente Balatro: nonostante la candidatura a finalista in 3 categorie, non è riuscito a portarsi a casa neanche un premio.

Il fenomeno indie dello scorso anno ha però avuto modo di "consolarsi" ai TGA 2024, dove è stato uno dei videogiochi più premiati dell'evento.