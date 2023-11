Black Friday Amazon: 2 Echo Pop + lampadina smart a soli 39€! Vero affare!

Anche se il Black Friday 2023 è ancora a qualche giorno di distanza, molti negozi hanno già iniziato a offrire sconti sui loro prodotti, dando l'opportunità di risparmiare su ciò che desideriamo. Amazon è in prima linea in queste offerte, e oggi potete trovare un bundle che include 2 Echo Pop e una lampadina smart Philips Hue White a un prezzo davvero vantaggioso!

Il set, ideale per chi desidera una casa intelligente, è disponibile a soli 39,98€. Considerato che questo è il set più popolare della sua categoria con quasi 5.000 recensioni positive, vi suggeriamo di affrettarvi: potrebbe esaurirsi molto rapidamente.

Bundle Echo Pop e Philips Hue, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo pacchetto è perfetto per coloro che vogliono iniziare a esplorare il mondo della domotica domestica in modo conveniente. L'Amazon Echo Pop, in particolare, funge da hub centrale per il controllo della casa, consentendo la gestione di una vasta gamma di dispositivi smart. Grazie all'integrazione con Alexa, è possibile riprodurre musica, audiolibri o podcast da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify o Deezer.

Inoltre, Echo Pop permette di controllare dispositivi connessi come prese e luci smart, oltre a elettrodomestici intelligenti come i robot aspirapolvere. La lampadina Philips Hue inclusa nel bundle è una lampadina smart che può essere controllata tramite Echo Pop, permettendo di accenderla, spegnerla o modificarne il colore con semplici comandi vocali.

Parlando di risparmio, con questa offerta Amazon si può risparmiare 10€ rispetto all'acquisto separato degli articoli. Un Echo Pop costa 16,18€ ciascuno, mentre una lampadina Philips Hue costa 7,62€, portando il totale a 44,01€ se acquistati separatamente. Quindi, questo set non solo è ideale per avviare una smart home, ma può anche essere un ottimo regalo di Natale anticipato.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

