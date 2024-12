Black Desert è gratis, da ora, ma non per molto

Black Desert, il gioco di ruolo online sviluppato da Pearl Abyss, è gratis su Steam per un tempo limitato.

Si tratta di un'opportunità niente male per tutti gli amanti dei giochi di ruolo massivi, che hanno ora la possibilità di ottenere il gioco e tenerlo per sempre, senza alcun costo, se lo scaricano entro il 6 gennaio 2025, alle 19:00.

La promozione è un'ottima occasione non solo per i nuovi giocatori che vogliono avvicinarsi al mondo di Black Desert, ma anche per coloro che avevano esitato a fare il grande passo a causa del prezzo.

Per chi non lo sapesse, Black Desert (che trovate anche su Amazon) è un MMORPG che ha catturato l’attenzione per la sua grafica straordinaria, il sistema di combattimento dinamico e un mondo ricco di dettagli.

Il gioco - che trovate qui - offre un'esperienza immersiva, ambientata in un vasto mondo open-world dove i giocatori possono esplorare terre incantate, combattere mostri, completare missioni e interagire con altri giocatori in tempo reale.

Black Desert è noto anche per le sue eccellenti qualità visive, che includono un'illuminazione realistica, modelli di personaggi dettagliatissimi e paesaggi naturali.

Diverso da molti MMORPG tradizionali, Black Desert offre un sistema di combattimento estremamente fluido e reattivo, che richiede riflessi rapidi e strategia. Le abilità vengono eseguite tramite combo, rendendo il gioco più simile a un action RPG che a un tradizionale MMORPG.

L’economia del gioco è complessa, con meccaniche di crafting e commercio che offrono molteplici opportunità per chi vuole un'esperienza di gioco più strategica, senza dimenticare modalità PvP e GvG.

Sebbene Black Desert sia un MMORPG, offre anche numerosi contenuti per giocatore singolo, come quest, dungeon e storia principale.

Tuttavia, la componente multiplayer è altrettanto ricca, con gilde, battaglie di gruppo e eventi speciali che arricchiscono l'esperienza complessiva.

Attenzione, però: nonostante il gioco sia gratis, è un invito a entrare in un circolo vizioso di microtransazioni, quindi vi consiglio di fare attenzione.

