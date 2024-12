Steam vi offre 2 giochi gratis, solo per poche ore: ecco come riscattarli

In vista delle feste natalizie, su Steam potrete riscattare già da questo momento ben 2 nuovi giochi gratis, che resteranno però disponibili solo per un periodo limitato.

Direttamente sullo store ufficiale potrete riscattare Distant Space 2, uno sparatutto arcade simile a Space Invaders con 26 livelli da giocare, in cui distruggere continuamente navicelle spaziali nemiche.

Questo omaggio resterà disponibile fino al 24 dicembre, ma c'è un secondo gioco gratis disponibile per un periodo ancora più limitato, ugualmente riscattabile su Steam.

Si tratta di ScourgeBringer, un platformer roguelite ambientato in un mondo post-apocalittico in cui dovrete mettere alla prova le vostre abilità con un sistema di combattimento basato solo ed esclusivamente sugli attacchi.

Per riscattare il secondo omaggio avrete bisogno di iscrivervi allo store Fanatical, accettando poi di iscrivervi alla newsletter ufficiale — potrete comunque revocare il consenso in qualunque momento dopo il riscatto, se la cosa dovesse darvi noie.

ScourgeBringer resterà disponibile per ancora un giorno e 15 ore dal momento in cui stiamo pubblicando questo articolo, o in alternativa fino ad esaurimento scorte: consigliamo dunque inevitabilmente di affrettarvi per godervi i vostri prossimi omaggi.

Non dimenticatevi inoltre che sarà necessario associare il vostro account Steam con il profilo Fanatical, così da riscattare il vostro nuovo omaggio una volta completato il vostro "acquisto" da 0 euro e 0 centesimi.

Di seguito troverete tutti i link ufficiali per il riscatto dei vostri nuovi giochi gratis Steam: il nostro consiglio è di non esitare e aggiungerli subito alla vostra collezione.

Come sempre vi auguriamo buon divertimento con i vostri nuovi giochi gratis su Steam: una volta riscattati, resteranno vostri per sempre.

Continueremo a monitorare le ultime offerte e segnalarvi prontamente sulle nostre pagine i prossimi omaggi da aggiungere alla vostra collezione: se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi anche su Amazon.