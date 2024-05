BioShock, qualcuno lo ha reso "next-gen" gratuitamente

BioShock 4 è al momento sparito dai radar, sebbene i fan hanno deciso ora di rendere davvero più bello da vedere lo storico primo capitolo.

Del resto, i fan della serie BioShock possono da tempo ammirare un concept di un ideale remake next-gen del primo capitolo, in UE5.

Ora, come riportato da DSO Gaming, il modder “FCH823” ha rilasciato un HD Texture Pack per BioShock Remastered che revisiona oltre 2300 texture.

Questo pacchetto ha una dimensione di 5 GB ed è imperdibile per tutti coloro che vogliono rigiocare a questo classico sparatutto su PC, ma con una grafica sensibilmente migliore..

BioShock Remastered presentava ancora molte texture a bassa risoluzione che rendevano il gioco sfocato. Fortunatamente, utilizzando questo pacchetto, è possibile ottenere un'immagine nitida e di alta qualità.

Entrando nei dettagli, il modder ha aumentato di due e quattro volte la maggior parte delle texture, a seconda del contenuto e della risoluzione originale.

Le nuove texture mantengono lo stile artistico del gioco, cosa che accade con la maggior parte dei pacchetti di texture HD potenziati dall'intelligenza artificiale, in questo caso usate con sapienza.

Il risultato è davvero ottimo, tanto che potete trovare altre immagini di confronto anche sulla pagina NexusMods qui, da cui potete anche scaricare il pacchetto, gratuitamente.

Come ovvio, questa mod è solo per BioShock Remastered e non funziona con la versione originale di BioShock uscita nel 2007.

