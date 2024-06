Beyond Good & Evil, meglio il remaster o l'originale?

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition è finalmente disponibile dopo una lunga attesa, e ora un video ci mostra le differenze tra il remaster e l'originale.

Lasciando un attimo da parte giochi come Assassin's Creed Shadows (potete prenotarlo su Amazon), Ubisoft ha deciso di non dimenticare il franchise di Beyond Good & Evil.

Del resto, considerando che anche il sequel è ancora "vivo", i fan non possono che gioire.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video di confronto grafico tra il remaster e la versione originale di Beyond Good & Evil.

Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition presenta texture più definite e ad alta risoluzione.

Inoltre, il remaster presenta modelli 3D aggiornati per molti oggetti e per la maggior parte dei personaggi principali.

Gli sviluppatori hanno anche utilizzato l'Ambient Occlusion per rendere alcune scene più realistiche rispetto al passato. In questo modo, il gioco non sembrerà "piatto" come nella versione originale, soprattutto nei luoghi in ombra.

Anche l'illuminazione è stata migliorata: sebbene non sia presente il Ray Tracing, abbiamo un sistema di illuminazione più avanzato rispetto a quello utilizzato nella versione originale.

Lo si può notare facilmente durante la scena di confronto tra il ciclo giorno/notte (tutti gli oggetti possono ora proiettare ombre dalla luce del sole).

E non è tutto: anche i riflessi sembrano di qualità superiore, così come gli effetti visivi appaiono più fluidi rispetto al passato.

Tuttavia, la superficie dell'acqua non sembra stata resa al massimo, visto che in alcune occasioni appare migliore e in altre peggiore.

Nel complesso, Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition è esattamente ciò che i fan speravano. Il remaster migliora notevolmente la grafica del gioco e riesce a mantenere lo stile artistico originale. Quindi, complimenti a Virtuos e a Ubisoft Montpellier.

Restando in tema, il publisher d'oltralpe ha di recente fornito dei timidi aggiornamenti su Beyond Good & Evil 2 che, ufficialmente, non è morto.