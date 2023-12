Beyond Good & Evil 2 sempre più nei guai: c'è un addio importante

Sembra proprio che Beyond Good & Evil 2 stia facendo molta fatica a trovare la proverbiale luce in fondo al tunnel: dopo aver già battuto il poco invidiabile record di gioco in sviluppo da più tempo nella storia dei videogiochi, superando anche un certo Duke Nukem Forever, Ubisoft continua a effettuare modifiche al team di sviluppo nella speranza di trovare la giusta direzione.

Il progetto ha avuto diversi inciampi, tra riavvii continui dello sviluppo, l'addio del managing director e, purtroppo, perfino la scomparsa del creative director a soli 40 anni.

Eppure, fino allo scorso anno sembrava essere arrivata una flebile speranza: era stata annunciata l'assunzione di Sarah Arellano come lead writer del progetto: in precedenza aveva lavorato a World of Warcraft e all'ultimo Saints Row.

E a distanza di appena un anno da quell'annuncio, la casa di Avatar Frontiers of Pandora (che trovate già in offerta su Amazon) ci ha riservato un'altra spiacevole sorpresa: anche la lead writer non prenderà più parte a Beyond Good and Evil 2.

A svelarlo ci ha pensato la stessa sceneggiatrice sul suo profilo X, quando ha rivelato con non poca frustrazione di trovarsi in un "purgatorio", dato che non può mostrare agli altri studi su cosa stava lavorando, presumibilmente per accordi di non divulgazione, finendo quasi per essere considerata una novellina da altri director.

A quel punto c'è stata non poca sorpresa, considerando che l'ultimo aggiornamento ufficiale era che fosse al lavoro su Beyond Good and Evil 2, titolo dal quale è stata estromessa non molto tempo fa:

«No. Sono stata rimossa dal progetto quando hanno cambiato director».

Sarah Arellano ha poi svelato che per la sceneggiatura Ubisoft ha deciso di fare outsourcing, affidandosi dunque a talenti esterni alla stessa compagnia.

Decisamente un aggiornamento non incoraggiante per il futuro di Beyond Good and Evil 2 che, ammesso che veda davvero la luce uno di questi giorni, ha sempre più incertezze ed allontana la sua uscita dal mercato.

In attesa di capire che cosa succederà davvero con questo sequel, Ubisoft si sta già preparando al lancio di un remake del primo capitolo per il 20esimo anniversario, confermato dopo che un leak lo aveva addirittura reso giocabile per errore.