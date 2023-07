Morto il creative director di Beyond Good & Evil 2: aveva solo 40 anni

Un grave lutto ha colpito in queste ore l'industria dei videogiochi: ci ha purtroppo lasciato Emile Morel, game designer di Ubisoft e recentemente incaricato come creative director di Beyond Good and Evil 2.

A darne notizia è stata la collega M. Gabrielle Shrager in un post su LinkedIn, in cui ha ricordato con commozione i momenti passati insieme (via IGN.com).

Non è chiaro quale sia la causa della sua scomparsa, ma è sicuramente la giovane età dello sviluppatore a rivelarsi sconvolgente: aveva infatti soltanto 40 anni.

Emile Morel si unì a Ubisoft a luglio 2009: tra i suoi ultimi progetti più importanti ricordiamo Rayman Legends, in cui è stato coinvolto come Senior Game Designer.

Lo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 si è dimostrato particolarmente problematico nel corso degli anni, arrivando perfino a superare il record negativo di Duke Nukem Forever, ma la produzione è andata costantemente avanti sotto la sua supervisione e, stando a quanto riferito da M. Gabrielle Schrager, non vedeva l'ora di mostrare al pubblico i risultati raggiunti:

«Emile era davvero orgoglioso di Beyond Good and Evil 2, delle Space Monkey e di tutti i loro compagni. Ci mancherà moltissimo. Che il lancio possa avvenire in suo nome. RIP Emile».

Una perdita davvero sconvolgente e improvvisa per il team di sviluppo e per tutta Ubisoft, data anche la giovane età dello sviluppatore.

La redazione di SpazioGames.it al completo vuole unirsi al cordoglio dei familiari di Emile Morel e di tutti i suoi cari, per la scomparsa di una persona che ha dato un importante contributo all'industria videoludica e che, avendone la possibilità, avrebbe potuto offrire ancora molto ai giocatori.

Non possiamo che augurarci che Ubisoft possa onorare la sua memoria dando agli sviluppatori tutto il tempo che serve per portare a compimento la sua visione per Beyond Good and Evil 2, senza cancellarlo o lasciare che finisca nel dimenticatoio.