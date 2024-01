Bethesda annuncia il nuovo The Elder Scrolls... lanciato 3 mesi fa

Tre mesi dopo l'apparizione casuale di una build giocabile su mobile, Bethesda ha annunciato ufficialmente The Elder Scrolls: Castles, il prossimo gioco del team che ha creato Fallout Shelter, un gestionale dallo stile simile.

Lasciando da parte Skyrim (che trovate su Amazon), la serie di The Elder Scrolls non è mai stata dimenticata.

Lo scorso settembre, Castles aveva fatto capolino per la prima volta, lasciando i fan abbastanza sorprei.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, un nuovo tweet di Bethesda conferma il gioco al pubblico. «Il team ci ha lavorato duramente negli ultimi anni e lo adoriamo», afferma lo studio.

«In Castles, costruirete la vostra dinastia, dove ogni giorno nel nostro mondo è un anno nel mondo del gioco. I cittadini nascono, muoiono, i governanti cambiano e possono essere traditi. Questo lancio soft è uno dei primi passi per ricevere il vostro feedback e apportare modifiche prima del lancio mondiale».

Bethesda fa notare che The Elder Scrolls: Castles è attualmente disponibile nelle Filippine e sarà disponibile in altri Paesi nei prossimi mesi.

Le pre-registrazioni sono ora aperte su App Store e Google Play, e i dettagli, come i requisiti del dispositivo e la configurazione dell'account, sono disponibili nel centro assistenza del gioco.

The Elder Scrolls: Castles mira quindi a bissare il successo di di Fallout Shelter: reclutate i cittadini, nominate gli eredi, assegnate loro dei lavori, producete e distribuite le risorse, e scalate la vetta fino a quando le guglie del vostro castello non raggiungeranno il cielo. Facile, no?

La versione finale di The Elder Scrolls: Castles è prevista per dicembre 2025 secondo l'elenco dell'App Store mobile, o per il dicembre 2024 secondo l'App Store desktop, quindi non si sa ancora quale sarà la data di lancio "definitiva".

Parlando invece del prossimo capitolo regolare della serie, un fan di The Elder Scrolls 6 ha elaborato una potenziale mappa del sesto episodio, il quale pare essere più grande del 50% rispetto a quella di Skyrim.

Questo, mentre parte della community è preoccupata che The Elder Scrolls 6 possa in qualche modo "floppare" come Starfield.