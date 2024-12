Dungeons & Dragons, un gioco ci dice addio a febbraio 2025

Brutte notizie per i fan di Dungeons & Dragons, visto che a quanto pare un gioco dedicato alla saga sta per salutare tutti.

Come riportato anche da GG Deals, infatti, Dungeons & Dragons: Dark Alliance sarà rimosso da tutti gli store digitali il 24 febbraio 2025.

La conferma arriva direttamente dalla pagina ufficiale di Steam, ma è molto probabile che la decisione valga anche per le altre piattaforme.

Nonostante le recensioni contrastanti al lancio, Dark Alliance ha saputo conquistare una nicchia di giocatori grazie al suo gameplay cooperativo ispirato a classici come Left 4 Dead 2.

I giocatori possono unirsi per affrontare orde di nemici nei panni di iconici eroi del mondo di Dungeons & Dragons (che trovate su Amazon).

La rimozione del titolo solleva ancora una volta preoccupazioni sulla conservazione dei videogiochi, una tematica sempre più attuale nell'industria.

Il gioco, infatti, sarà rimosso dagli store insieme alla chiusura dei server online. Tuttavia, chiunque acquisti Dark Alliance prima del 24 febbraio 2025 potrà continuare a giocare in modalità offline senza problemi.

L’elenco dei giochi "delistati" continua a crescere, alimentando la frustrazione dei giocatori. In risposta a questa tendenza, è nata l'iniziativa Stop Killing Games, una petizione che punta a introdurre nuove normative per proteggere i giochi a rischio di scomparsa definitiva. Un messaggio chiaro: la conservazione dei videogiochi deve diventare una priorità.

Se quindi avete sempre voluto provare Dungeons & Dragons: Dark Alliance, questa è l'occasione perfetta per aggiungerlo alla vostra libreria digitale. Manca ancora un po’ di tempo alla scadenza, ma come sempre, meglio non aspettare l’ultimo momento.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che «Dungeons & Dragons: Dark Alliance immerge il giocatore nelle lande di Icewind Dale ma, a differenza di molti altri GDR targati Wizards of the Coast, lo fa con un'avventura carica di azione e nemici da eliminare con combo sempre più esagerate.»