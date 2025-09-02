Un nuovo filmato trapelato online ha svelato una mappa inedita di Battlefield 6 (lo abbiamo provato), mai mostrata prima d’ora. Il leak arriva a poche settimane dal lancio ufficiale, previsto per il 10 ottobre, e offre un assaggio di quello che dovrebbe essere uno degli scenari inclusi nella prima stagione del gioco.

La fuga di notizie conferma ancora una volta l’attesa altissima attorno al nuovo capitolo targato DICE, nonostante i tentativi degli sviluppatori di mantenere il massimo riserbo.

La mappa, chiamata Blackwell Field o Blackwell Farm, si distingue per un’impostazione diversa dagli standard della serie. L’area è prevalentemente pianeggiante e sembra offrire un approccio tattico alternativo rispetto ai più classici scenari urbani o montuosi.

Il video leak, però, non restituisce appieno le potenzialità della mappa, complice lo stile di gioco del player e le impostazioni FOV utilizzate.

Nonostante la lunga attesa necessaria a EA e ai team coinvolti per presentare ufficialmente il progetto, l’hype attorno a Battlefield 6 resta altissimo. Ne è prova il successo della beta aperta del mese scorso, che ha registrato numeri straordinari e dimostrato la voglia del pubblico di mettere le mani sul nuovo shooter.

Dai dati raccolti durante i test è emerso un dettaglio curioso: molti utenti PC hanno partecipato utilizzando configurazioni al limite dei requisiti minimi, se non addirittura inferiori. Questo ha reso ancora più evidente la necessità di ottimizzare il titolo, così da garantire un’esperienza stabile anche su sistemi meno performanti.

Proprio l’attenzione alle prestazioni ha portato a una decisione importante: Battlefield 6 non supporterà il ray tracing al lancio, e con ogni probabilità non lo farà mai. Gli sviluppatori hanno scelto di concentrare tutte le risorse sull’ottimizzazione, puntando a offrire un gameplay fluido e competitivo, dove ogni millisecondo può fare la differenza.

Un approccio pragmatico che privilegia accessibilità e stabilità rispetto agli effetti grafici più avanzati. Una strategia sensata per un franchise che punta a confermarsi come uno dei riferimenti assoluti nel panorama degli shooter online.

Battlefield 6 arriverà il 10 ottobre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. La community resta con il fiato sospeso, in attesa di scoprire quali altre sorprese DICE abbia deciso di tenere nascoste fino al lancio.