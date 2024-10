Batman: Arkham City è ora ancora più bello (e difficile) grazie ai fan

Il modder "GPUnity" ha rilasciato una versione aggiornata della sua mod Ascension Overhaul - Insane Difficulty per Batman: Arkham City.

Lasciando da parte il fallimentare Suicide Squad: Kill the Justice League sono in molti a preferire i vecchi capitoli della serie dedicata al Cavaliere Oscuro.

Se nel futuro di Batman ci solo voci di corridoio purtroppo smentite, come l'ipotetico gioco su The Batman, ai fan non resta quindi che guardare indietro.

La nuova versione della mod per Arkham City introduce modifiche al sistema di potenziamento, migliora il combattimento e l'IA dei nemici, e aggiunge nuove opzioni di difficoltà per i giocatori (via DSO Gaming).

La mod apporta significativi cambiamenti al gameplay originale del gioco rendendolo più simile ad Arkham Knight.

I Power Gadget ora funzionano come Mosse Combo Speciali, mentre le velocità di planata e rampino sono state ricalibrate.

Sono stati aggiunti anche nuovi suggerimenti in caso di morte del personaggio e testi dell'interfaccia utente per aiutare i giocatori.

La nuova versione introduce tre opzioni di difficoltà: Regular: per i giocatori che vogliono un'esperienza più accessibile, Insane: pensata per chi conosce bene la serie Arkham, e Chaos: riservata ai giocatori che hanno padroneggiato il sistema di combattimento.

La mod Ascension Overhaul - Insane Difficulty è scaricabile gratuitamente online qui.

Questa mod è rivolta principalmente a chi ha già completato il gioco originale e cerca nuove sfide. Permette di rivivere l'esperienza di Arkham City con un livello di difficoltà nettamente superiore e meccaniche di gioco rinnovate.

L'uscita di questa mod arriva in un momento di incertezza per il futuro della serie Batman: Arkham.

Nonostante le voci su un possibile nuovo capitolo in sviluppo presso Rocksteady, le recenti uscite dello studio hanno sollevato dubbi sulla qualità di eventuali progetti futuri legati all'Uomo Pipistrello. Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro.