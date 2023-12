Banjo-Kazooie, buone notizie per i fan: c'è un progetto in lavorazione

Banjo-Kazooie rappresenta uno dei franchise più apprezzati da una specifica generazione di videogiocatori, quelli con un po' più di esperienza, per non dire anni. Nonostante le sue origini su Nintendo 64, nel corso del tempo ha conquistato il cuore anche dei giocatori Xbox grazie alle sue iterazioni successive.

Questa è la ragione per cui spesso si discute della possibilità di un ritorno dell'iconico duo di personaggi. Da diversi anni, la community di Xbox (e non solo) esprime con forza il desiderio di assistere a un nuovo progetto di Banjo-Kazooie.

Un desiderio così forte che anche Phil Spencer, qualche tempo fa, si è rivolto ai fan dell'orso e del volatile per esprimere la sua vicinanza.

«Fan di Banjo, vi capisco», ha detto Phil Spencer, spiegando che ci vuole «la squadra giusta e l’opportunità giusta» per poter rimettere le mani su un franchise come quello di Banjo-Kazooie.

Sembra che l'occasione ci sia stata dietro le quinte perché, come riporta un noto insider, pare che sia stato dato "semaforo verde" alla lavorazione di qualcosa legato a Banjo-Kazooie.

L'insider Nate Drake (nomen, omen) ha definito l'eventuale videogioco come un "progetto attivo", che ha ottenuto il via libera solo all'inizio dello scorso anno.

Non significa affatto che il reveal, e tantomeno l'uscita, sia vicino, perché c'è ancora "molto da fare" e in questa fase "lo sviluppo può cambiare molto" tra idee riprese e abbandonate, riavvii interni e cose del genere.

Tuttavia c'è almeno la volontà di provare a sviluppare un progetto su Banjo-Kazooie, che è una novità nel clima di generale titubanza che c'è.

Anche Grant Kirkhope, leggendario compositore delle colonne sonore del gioco, è d'accordo con questa titubanza e, anzi, secondo lui non c'è nemmeno spazio per Banjo-Kazooie, come spiegò lo scorso luglio:

«Credo che Rare sarebbe aperta alla possibilità se trovasse il team giusto, ma non credo che esista. Inoltre, non sono sicuro ci sia nemmeno un pubblico... Non credo che esistano molti fan di Banjo là fuori»

Al momento, quindi, il modo migliore per giocare a Banjo-Kazooie è attraverso l'abbonamento di Nintendo Switch Online. Il titolo è infatti presente all'interno del catalogo dei giochi gratis presenti nell'abbonamento