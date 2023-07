Baldur's Gate e tanti altri titoli a un prezzo super nel nuovo Humble Bundle

Il celebre portale Humble Store ha lanciato un'offerta strepitosa che potrebbe interessare molti di voi, in particolare i fan della saga Baldur's Gate.

La promozione, intitolata Humble Baldur's Gate & Beyond Bundle, è attiva fino a giovedì 10 agosto e offre la possibilità di mettere le mani su un set di videogiochi dell'acclamata serie Baldur's Gate, oltre a diversi altri titoli correlati.

Ma la bellezza di questa offerta non finisce qui. La cosa veramente sorprendente è il costo di questo bundle: per soli 10,88€, potrete ottenere videogiochi per un valore complessivo di ben 184,27 euro. Considerando il valore di mercato dei giochi inclusi, è come se steste ottenendo un incredibile sconto. Questa è senza dubbio un'occasione imperdibile per chiunque sia interessato a esplorare l'universo di Baldur's Gate, ma anche per coloro che desiderano ampliare la loro libreria di giochi senza spendere una fortuna.

Tutti i titoli inclusi nel pacchetto sono disponibili su Steam per Windows, il che significa che una volta acquistati, saranno immediatamente disponibili per il download e potrete iniziare a giocare nel giro di pochi minuti. Vi ricordiamo che l'offerta scade giovedì 10 agosto, quindi affrettatevi a approfittare di questa incredibile offerta prima che sia troppo tardi!

Pagando almeno 5,44€ potete ottenere:

Planetscape: Torment: Enhanced Edition

Icewind Dale: Enhanced Edition

Arrivando almeno 10,88€ si aggiungeranno anche :

Pathfinder: Wrath of the Righteots

Neverwinter Nights: Complete Adventures

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear

Baldur's Gate: Face of Good and Evil

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Acquistando l'Humble Baldur's Gate & Beyond Bundle, oltre ad ottenere diversi videogiochi ad un prezzo incredibile, farete anche una buona azione, in quanto parte dei ricavati verranno infatti devoluti ad un'associazione benefica a vostra scelta, come "Active Minds".

Se la selezione di titoli vi convince e volete aiutare anche un ente benefico, non dovrete fare altro che cliccare sul link sottostante per procedere all'acquisto. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.