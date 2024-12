Baldur's Gate 3 vittima di review bombing per colpa di... Swen Vincke

Incredibile ma vero, anche Baldur's Gate 3 è stato bersagliato dal review bombing e la motivazione è ancora più surreale: il discorso di Swen Vincke ai The Game Awards 2024.

Un po' di contesto, per chi non avesse seguito la kermesse (qui trovate tutti gli annunci).

Swen Vincke, capo di Larian Studios autori di Baldur's Gate 3 (lo trovate su Amazon) ha consegnato il premio ad Astro Bot, vincitore dell'ambito Game of the Year. Prima di farlo ha voluto fare un discorso rivolto a tutta la community e l'industria.

Un discorso molto profondo, sicuramente utopico in alcuni aspetti, ma utile in questo momento storico in cui i videogiochi sono in crisi. Il discorso, che trovate per intero qui sotto, ha portato incredibilmente al review bombing (come riporta The Gamer):

Vincke ha puntato il dito contro l'avidità delle aziende, dichiarando che «i giochi realizzati per i giocatori e per i loro sviluppatori» saranno sempre quelli destinati a brillare in un’industria sempre più guidata dal profitto.

Nel discorso, Vincke ha detto che il vincitore della prossima edizione dei The Game Awards sarà uno studio che «non deve soddisfare obiettivi di vendita arbitrari» e «non tratta i suoi sviluppatori come numeri su un foglio di calcolo».

Queste parole sono state le più offensive, per qualche motivo, per i giocatori cinesi.

Come segnalato su Reddit, Baldur's Gate 3 ha subito un incremento notevole di recensioni negative, soprattutto da videogiocatori provenienti dalla Cina: le recensioni negative giornaliere sono passate da circa 10-15 a ben 539 in poche ore.

Leggendo i commenti sembra che ci sia stato un evidente fraintendimento, perché i giocatori che criticano Baldur's Gate 3 accusano Vincke di non dare importanza alle vendite o di essere ingrato verso il successo ottenuto dal gioco.

Un'altra ipotesi è che, per qualche motivo, la comunità cinese abbia voluto scagliarsi contro Baldur's Gate 3 per la mancata vincita di Black Myth: Wukong, ma sarebbe veramente assurdo. Proprio per questo, pensandoci, altamente probabile.

Tuttavia il review bombing è stato rapidamente arginato, visto che le recensioni positive successive al discorso di Vincke hanno superato di gran lunga quelle negative.

Parlando di review bombing, un altro caso recente clamoroso è stato anche quello di Dragon Age The Veilguard, che ha causato l'intervento dello stesso Metacritic.