Baldur's Gate 3: ecco il vero discorso per la vittoria del GOTY, dato che ai TGA non c'era mai tempo

Per essere uno show che voleva celebrare tutti i migliori videogiochi dell'anno, The Game Awards 2023 si è reso protagonista di un atteggiamento che abbiamo decisamente criticato anche su queste pagine, ovvero l'aver concesso pochissimo tempo a disposizione degli sviluppatori per i consueti ringraziamenti dopo le vittorie.

Tutti i vincitori avevano infatti solo circa 30 secondi di tempo a testa per fare i loro ringraziamenti e poi "sloggiare" dal palco, con tanto di musica sullo sfondo per invitarli a muoversi in caso di tempi allungati — come accaduto a Neil Newbon, interprete di Astarion in Baldur's Gate 3.

E proprio il pochissimo tempo concesso a disposizione dello studio belga, autore del gioco dell'anno 2023, ha evidentemente e comprensibilmente infastidito non poco gli stessi autori: dopo qualche giorno di riflessione, Swen Vincke ha infatti deciso di condividere pubblicamente sui social il discorso integrale che avrebbe voluto fare ai The Game Awards.

Non dubitiamo che il director di Baldur's Gate 3 deve aver pensato duramente e a lungo se pubblicare o meno queste parole, ma dato che secondo noi gli sviluppatori avrebbero meritato maggior rispetto durante lo show, vi riporteremo qui il "mancato" discorso tradotto da noi in italiano. Per leggerlo integralmente in lingua inglese, potete dirigervi al seguente indirizzo.

Si tratta comprensibilmente di un discorso particolarmente lungo, ma che riteniamo valga la pena di essere letto dall'inizio alla fine:

«Vincere il Gioco dell'Anno è un grande onore e, prima di tutto, voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato per noi e fare le mie congratulazioni a tutti gli altri candidati. È stato un anno incredibilmente competitivo: Capcom, Remedy, Insomniac e Nintendo, tutti voi avreste meritato di vincere questo premio.

Voglio ringraziare Geoff Keighley e tutte le persone che hanno organizzato i game awards per aver creato un award show così grande da avere un'attenzione mainstream. Anche se 30 secondi sono pochini, non c'è nulla come The Game Awards ed è un riconoscimento incredibile.

Ho indossato l'armatura perché Baldur's Gate 3 è un gioco che non potrebbe esistere senza la nostra community di giocatori: volevo rendere omaggio a quanto sono stati importanti durante lo sviluppo. Siete forti!

Creare un gioco del genere funziona solo se avete un team appassionato e di talento e, in questo senso, sono stato molto fortunato con Larian Studios: sono tra i migliori e hanno fatto un lavoro davvero fantastico.

Oltre 2000 persone sono elencate nei titoli di coda e, dato che non posso ringraziare tutti, voglio concentrarmi su un gruppo di persone che non hanno sempre il riconoscimento che meritano. Team QA, team di localizzazione, team del supporto clienti, team di operazioni, team publishing, team di play tester, e tutti gli altri sviluppatori in Larian: Baldur's Gate 3 non potrebbe esistere senza di voi e meritate di essere tutti molto orgogliosi di questo.

Voglio dedicare questo premio agli amici e ai componenti familiari che abbiamo perso durante lo sviluppo, incluso Jim, il nostro lead cinematic animator che è venuto a mancare lo scorso mese e, personalmente, a mio padre che ci ha lasciato la settimana prima che lanciassimo la campagna in accesso anticipato.

Non potete creare qualcosa come Baldur's Gate 3 se non avete il supporto di tutte le persone intorno a voi. Personalmente, voglio ringraziare 5 persone speciali, un cane pazzo e un gatto con un occhio solo per essere rimasti al mio fianco. Un grande ringraziamento anche ai nostri partner di localizzazione e a PitStop Productions che ha dovuto usare ogni singolo angolo del loro edificio per registrare e catturare le performance di quello che è stato un immenso numero di frasi.

Ai nostri attori — siete stati grandiosi. Spero che le nostre strade si incrocino di nuovo e che i vostri agenti mantengano la loro solita ragionevolezza :)

Voglio anche ringraziare Wizards of the Coast e nello specifico il team di Dungeons & Dragons per averci dato carta bianca. Mi dispiace davvero tanto sapere che molti di voi sono stati lasciati andare. È triste comprendere che di molte delle persone presenti nella sala riunioni originaria, oggi non c'è più quasi nessuno. Spero che vada tutto bene per voi. Ci sono molti altri partner che vorrei ringraziare. Abbiamo chiesto molto a tutti voi, ma voi avete fatto tutto e, senza di voi, Baldur's Gate 3 non sarebbe quello che è oggi.

Vorrei concludere con la storia di una conversazione che ho avuto molto tempo fa con un publisher. Mi ha detto che, fortunatamente per loro, i giochi sono spinti dall'idealismo. Lo intendeva in un modo da sfruttatore, ma aveva ragione. I giochi sono una forma d'arte unica, importante proprio come libri, musica o film. Molti sviluppatori, incluso me stesso, creano giochi perché adorano vedere come altre persone interagiscano con le loro creazioni in un modo che solo i giochi possono offrire.

Non gli importa granché dei soldi ottenuti, a parte il carburante di cui hanno bisogno per creare giochi nuovi e migliori. Dobbiamo ricordare a tutti che quel "carburante" è un mezzo, non un obiettivo. Dove andiamo, e come ci andiamo, è ciò che conta e ciò che ricordiamo.

Vi ringrazio. Ah, inoltre Baldur's Gate 3 è disponibile su Xbox da adesso».