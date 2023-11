Morto uno sviluppatore di Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 è un gioco amato in molti dei suoi aspetti, sebbene la notizia che ha colpito oggi Larian Studios e la community non è di certo delle migliori.

Il gioco ispirato al classico GDR ha avuto bisogno di tantissimi talenti e programmatori per dare vita alla grande opera messa in piedi dal principio.

La quantità del lavoro necessario a dargli vita è stata del resto da poco svelata da Neil Newbon, interprete di Astarion, il quale ha reso noto quanti attori sono stati necessari per dare vita a Baldur's Gate 3.

Ora, però, come riportato sui canali social della compagnia, siamo venuti a conoscenza che Jim Southworth, Cinematic Animation Lead di Larian, è purtroppo venuto a mancare.

«Siamo davvero tristi di annunciare la scomparsa di Jim Southworth, il nostro Cinematic Animation Lead», si legge nel post.

E ancora: «Jim teneva molto alla sua squadra e i risultati si vedevano nel loro lavoro. Amava creare giochi e noi amavamo farli con lui. Mancherà a tutti noi.»

Inutile dire che nei commenti al post, l'intera community di Baldur's Gate ha omaggiato lo sviluppatore scomparso prematuramente.

La redazione di SpazioGames si stringe a cordoglio con i parenti e gli amici di Southworth, ringraziandolo per il suo supporto all'interno dell'industria dei videogiochi, e non solo.

Una bruttissima notizia che ha sicuramente scosso l'intero team di sviluppo, da poco felicemente protagonista di un gran numero di premi ai recenti Golden Joystick Award.

