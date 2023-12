Baldur's Gate 3, solo i finali hanno richiesto più di un anno di lavoro

Che Baldur's Gate 3 sia un gioco massiccio come pochi lo può notare anche il giocatore meno esperto, ma è sempre interessante scoprire il lavoro che c'è dietro a progetti come quelli di Larian Studios, che ha richiesto più di un anno per costruire solo i finali.

Proprio come una vera campagna di Dungeons & Dragons (il gioco di ruolo più famoso del mondo che trovate su Amazon), anche la storia di Baldur's Gate 3 può prendere delle pieghe molto differenti a seconda delle scelte fatte dai giocatori.

Con tutte le possibilità che ci sono, Larian Studios ha costruito qualcosa come 17mila finali complessivi per la prima versione del gioco, andando a calcolare tutte le possibilità offerte ai giocatori in relazione agli altri personaggi, scene, antagonisti e tanto altro.

Una serie di epiloghi che sono aumentati ulteriormente con le ultime patch che, ascoltando in parte i feedback del pubblico, hanno contribuito a potenziare il comparto narrativo del gioco inserendo altri finali in Baldur's Gate 3.

Un lavoro davvero enorme, che ora possiamo quantificare grazie ad una lunghissima (e bellissima) intervista di IGN US a Larian Studios.

Esplorando il lavoro fatto per ogni singolo personaggio, per il livello di "cattiveria" inserito nelle storyline più malvagie e per altri aspetto di Baldur's Gate 3, Swen Vincke e il suo team hanno svelato quanto tempo ci è voluto per scrivere unicamente i finali del gioco.

Parlando delle biforcazioni, in particolare il momento in cui i giocatori devono scegliere tra l'Imperatore e Orpheus, un momento che cambia drasticamente la storia, Vincke ha approfondito il processo di scrittura:

«Ciò che fanno gli epiloghi e ciò che vedi nella struttura della fine del gioco, anche quali alleati saranno presenti... questo ora si riflette meglio negli epiloghi, ma quelli definiscono come finisci il gioco. Le persone sono molto concentrate su quel momento, ma questa è solo una piccola parte di quello che sarà il finale completo. Quando abbiamo parlato del finale, avevamo un intero team che ha trascorso più di un anno, lavorando solo sul finale e sui descrittori.»

Nella stessa intervista, per altro, Larian ha spiegato come mai Baldur's Gate 3 non arriverà mai su Xbox Game Pass, sebbene sia da giorni ormai disponibile su Xbox Series X|S (con relative patch di aggiornamento).