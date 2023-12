Baldur's Gate 3 si aggiorna ancora con l'hotfix 12: ecco cosa cambia

Non è ancora passata nemmeno una settimana da quando è stata rilasciata la Patch 5, una delle più ambiziose ed enormi di sempre dal lancio di Baldur's Gate 3 — qui trovate tutti i dettagli — ma Larian Studios è già intervenuta con un nuovo aggiornamento d'emergenza.

Gli sviluppatori del terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate tanti gadget dedicati su Amazon) sono infatti particolarmente attenti ai feedback dei fan, cosa che li ha portati ad accorgersi prontamente di alcuni piccoli bug che potevano minare seriamente l'esperienza dei giocatori.

L'hotfix 12 di Baldur's Gate 3, di conseguenza, non è un aggiornamento particolarmente significativo, ma si tratta comunque di una patch che sarebbe opportuno scaricare e installare il prima possibile.

Il changelog ufficiale, che potete trovare al seguente indirizzo, segnala di aver risolto un paio di crash che potevano accadere in alcune circostanze: attivando lo split-screen con un secondo controller in determinate aree o attivando conversazioni in occasioni specifiche, come ad esempio con Cazardor — una circostanza che la stessa Larian definisce scherzosamente una "mossa illegale" da parte sua.

Larian ha concluso il tutto ringraziando i fan per aver prontamente portato alla loro attenzione questi errore, confermando ancora una volta di considerare preziosi i feedback della sua community.

Del resto, che sia particolarmente attenta ai desideri dei fan, era diventato evidente già dal lancio stessa della quinta patch: tra le novità introdotte c'è anche la possibilità di reclutare Minthara in un playthrough eroico, senza dover dunque provocare massacri o sfruttare bug assurdi.

E come se tutto ciò non bastasse, in uno dei nuovi epiloghi rilasciati per la Patch 5 è stato reso canonico un nuovo personaggio inedito, precedentemente apparso in una campagna D&D con le interpreti di Shadowheart e Lae'zel. Solo una piccola citazione per i fan, ma ovviamente non dovete temere in alcun modo di non conoscerlo.