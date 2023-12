Baldur's Gate 3, la Patch 5 permette di reclutare Minthara senza massacri o bug

La patch 5 di Baldur's Gate 3, rilasciata ufficialmente nelle scorse ore, si è rivelato uno degli aggiornamenti più ambiziosi mai realizzati da Larian Studios: in preparazione all'uscita delle versioni fisiche e per console, gli sviluppatori hanno voluto fare in modo di soddisfare la maggior parte delle richieste e necessità dei fan.

Insieme a un nuovo epilogo e modalità inedite, il team di sviluppo ha infatti deciso di implementare diverse modifiche utili per migliorare il gameplay. Tra queste vi è anche la possibilità di avere un vero e proprio party completo, senza alcuna rinuncia.

Gli autori del terzo Baldur's Gate (trovate tanti gadget dedicati su Amazon) hanno infatti ascoltato le richieste dei fan, permettendo ai giocatori più volenterosi di poter reclutare Minthara nel party, senza bisogno di utilizzare strani bug o commettere azioni atroci a inizio gioco.

In precedenza vi avevamo raccontato di un trucco scoperto dai fan che permetteva di spezzare la sequenza di gioco trasformando la Drow... in una pecora. Un metodo che ovviamente non era previsto dal gioco, ma particolarmente ingegnoso e che, cosa più importante, funzionava.

Come segnalato da The Escapist, adesso c'è però un metodo molto più semplice — e ovvio — per aggiungere Minthara al nostro party: non appena arriverete al momento in cui dovrete affrontarla, basterà semplicemente assicurarvi di non ucciderla e atterrarla con un colpo non letale.

In precedenza, questa azione veniva comunque ignorata e Baldur's Gate 3 considerava Minthara come uccisa in battaglia, ma grazie all'ultimo aggiornamento non sarà più così: procedendo nella campagna, se vi giocherete bene le vostre carte con i dialoghi appropriati, potrete riuscire a convincerla ad unirsi a voi proprio come nei playthrough malvagi.

Considerando che si tratta probabilmente di uno dei personaggi più affascinanti del gioco, molti fan potranno tirare un sospiro di sollievo nel sapere che ora potranno scoprire più dettagli su di lei — o perfino avviare una romance — senza dover necessariamente diventare spietati assassini. E senza rinunciare a personaggi come Karlach, tra l'altro.

A tal proposito, se vi sentite così tanto "puri di cuore" dal non voler fare del male a una mosca, sarete felici di sapere che Baldur's Gate 3 può essere finito anche senza uccidere nessuno. Non è un'impresa affatto semplice, ma è comunque fattibile.