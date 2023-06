Baldur's Gate 3 sceglie il suo antagonista da... Harry Potter

Ieri, in occasione del Summer Game Fest, è stato svelato un secondo antagonista per il gioco di ruolo di prossima uscita di Larian Studios, Baldur's Gate 3.

Dopo la recente scomparsa del Duca Ravengard, la città di Baldur's Gate si è rivolta a Lord Enver Gortash, l'emergente progettista dei Guardiani d'Acciaio, guerrieri magici ad orologeria creati per difendere la città.

In qualità di neo-protettore di Baldur's Gate, Gortash è una delle figure più potenti all'interno delle sue mura.

Lord Enver Gortash è interpretato dal pluripremiato attore Jason Isaacs, noto soprattutto per ruoli come Lucius Malfoy nella serie di Harry Potter e Capitan Uncino in Peter Pan del 2003.

Le doti recitative di Isaacs contribuiscono a dare un ulteriore livello di profondità ai personaggi che i giocatori incontreranno in Baldur's Gate - un luogo in cui è già difficile distinguere gli amici dai nemici - come antagonista principale da affrontare mentre ci si avventura nei vicoli moralmente grigi e nelle banchine della città tentacolare del gioco.

Ricordiamo anche che potete già giocare a Baldur's Gate 3 su PC dove è già da tempo disponibile con tanti nuovi aggiornamenti.