Baldur's Gate 3, un segreto svela i veri desideri (strazianti) dei vostri compagni

Baldur's Gate 3 nasconde così tanti segreti da rendere impossibile riuscire a scoprirli tutti durante una sola run: il capolavoro di Larian Studios ha così tanti dettagli nascosti che è necessario affrontare l'avventura più volte se si vuole provare a scoprirli tutti.

Uno di questi è nascosto durante l'Atto 3, nello specifico dentro la carezza di Sharess, luogo da visitare prima di entrare nella vera e propria omonima città di Baldur's Gate (trovate i primi due capitoli su Amazon).

Se siete tra i giocatori che vogliono scoprire ogni centimetro di ciascun luogo, anche aprendo porte che non dovrebbero essere aperte, probabilmente avrete incontrato l'elfa Naoise Nallinto, che avrà bisogno di essere salvata dopo un incontro romantico finito molto male.

Per ringraziarvi del vostro operato, vi offrirà la possibilità di sentirvi più a vostro agio con voi stessi facendovi vivere i vostri desideri più profondi, che dovrete descrivere con una semplice parola.

Il vostro avatar avrà solitamente alcune risposte preimpostate molto generiche, ma gli utenti del forum Reddit di Baldur's Gate 3 hanno scoperto che esistono alcune risposte esclusive per i personaggi Origine, che svelano i loro veri desideri (via Dexerto).

E in alcuni casi sono davvero strazianti: per ovvi motivi, vi avvertiamo che da questo momento incontrerete spoiler riguardanti il background narrativo dei personaggi del vostro party, dunque continuate a leggere a vostro rischio e pericolo.

Il desiderio di Gale è possedere la "saggezza": un desiderio in linea con il personaggio, ma che ci svela anche che, se fosse stato davvero saggio, non si sarebbe mai trovato a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni prima dell'inizio della storia.

Il più grande desiderio di Wyll è invece la "libertà", un chiaro riferimento naturalmente al patto che è stato costretto a stringere con Mizora e al desiderio di poter fare davvero ciò che ritiene giusto per sé stesso.

Karlach desidera soltanto restare "viva": sebbene vi racconti più volte nel corso dell'avventura che preferirebbe morire piuttosto che tornare ad Avernus, questo momento ci mostra che i suoi sentimenti sono decisamente più complicati e contrastanti. E non potrebbe essere altrimenti, viste le sue condizioni.

Cuorescuro desidera invece essere "completa": dopo aver dovuto rinunciare a molti suoi ricordi a causa della dea Shar, l'incontro ci mostra che la mezzelfa vorrebbe non essere più costretta ad avere una vita a metà.

Anche il desiderio di Astarion è particolarmente struggente, dato che ammette di volersi solo sentire "al sicuro": di fronte a quella che spesso è una maschera che nasconde i suoi veri sentimenti, il nostro vampiro desidera solo non avere più a che fare con il suo crudele padrone Cazador.

Sfortunatamente, Lae'zel non sembra avere alcun desiderio nascosto, implicando che probabilmente la sua vera risposta risiederebbe tra le opzioni di base già offerte.

Tuttavia, esiste un'opzione aggiuntiva anche per gli avatar che scelgono di giocare con l'Oscura Pulsione: essere "sani di mente". Un chiaro riferimento ai crudeli impulsi che, nel caso di giocatori che stanno cercando di essere eroici, li costringono a fare atti contro la loro volontà.

Ricordiamo che nelle prossime settimane sarà disponibile l'immensa Patch 7 di Baldur's Gate 3, con nuovi finali malvagi e tante altre novità: chissà quali ulteriori segreti i fan riusciranno a scoprire.

Restando in tema di segreti, qualcuno ha scoperto un "trucco" per riuscire ad avere Minthara come compagna durante alcune battaglie dell'Atto 1, anche se con non pochi problemi.

Sebbene il team stia lavorando a nuovi aggiornamenti, Larian Studios ha già ammesso che non realizzerà sequel o espansioni. Tuttavia, è già stato confermato lo sviluppo di 2 nuovi giochi ambiziosi.