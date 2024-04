Baldur's Gate 3, l'hotfix #24 è disponibile: ecco cosa cambia

Larian Studios ha rilasciato nelle scorse ore l'hotfix #24 per Baldur's Gate 3, confermando ancora una volta come il team di sviluppo stia lavorando duramente per risolvere tutti i bug più importanti, ma anche quelli decisamente più insoliti.

A differenza delle precedenti patch, questa volta sembrerebbe essersi trattato davvero di un consueto aggiornamento di emergenza: l'obiettivo degli sviluppatori era infatti risolvere bug molto specifici che potevano bloccare il prosieguo del terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due episodi su Amazon).

Il changelog ufficiale, che trovate al seguente indirizzo, è infatti molto breve e sembrerebbe riguardare prevalentemente alcuni problemi legati a Noi, il divoracervelli che è possibile reclutare nel corso del tutorial iniziale di gioco.

Sembra infatti che Noi avesse la tendenza di comparire all'accampamento o accanto ai waypoint del gioco, anche quando non era stato evocato: l'hotfix si assicura che tornerà a comportarsi da buon "animaletto" e comparire solo quando sarà effettivamente richiesto.

Il divoracervelli poteva però perfino impedire in alcuni casi specifici di eseguire riposi brevi: aggiungendo e rimuovendo Noi dopo aver caricato determinati salvataggi, il riposo breve poteva non attivarsi.

Un altro bug che è stato risolto è un crash che poteva accadere durante la cutscene che segna il nostro passaggio dall'Atto 2 all'Atto 3 di Baldur's Gate 3, oltre a un errore che riduceva le performance per le versioni Mac.

L'hotfix #24 di Baldur's Gate 3 è già disponibile da adesso per il download su tutte le piattaforme: come sempre, vi consigliamo di scaricarlo il prima possibile per risolvere questi curiosi errori di gioco.

Larian ha ovviamente confermato di essere ancora al lavoro per il lancio di nuove patch e hotfix: vi informeremo sulle nostre pagine non appena saranno disponibili.

Una delle feature più importanti di Baldur's Gate 3 è sicuramente la possibilità di affrontare la campagna in multiplayer, ma vi consigliamo di fare molta attenzione: un'affinità estremamente bassa con i vostri amici potrebbe portare all'addio di alcuni personaggi dal party.