Baldur's Gate 3, l'hotfix 20 è disponibile: ecco cosa cambia

Il nuovo aggiornamento di Baldur's Gate 3 è disponibile per il download da adesso: Larian Studios continua a lavorare senza sosta per provare a sistemare tutti i bug emersi in seguito alla patch 6, tanto grande quanto problematica per tanti fan.

L'hotfix 20 è attualmente scaricabile solo su PC, PS5 e Mac, con quest'ultima edizione che finalmente si potrà aggiornare alla patch 6: le versioni Xbox riceveranno questo update solo in seguito, anche se il team di sviluppo ci invita a «tenere gli occhi aperti».

Come era già stato anticipato dalla stessa Larian, la nuova patch di Baldur's Gate 3 risolve molti problemi legati a comportamenti insoliti di Minthara, anche se non è chiaro se tra questi siano inclusi gli "spoiler imprevisti".

Quel che è certo che con l'hotfix del terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due episodi su Amazon) adesso la drow sceglierà di seguire sempre il party, con l'unica eccezione di una scena nell'Atto II riguardante le Torri dell'Alba Lunare, dato che aveva il "vizio" di non volersene tornare all'accampamento.

Un altro bug importante che è stato sistemato riguarda Halsin, che a volte non si posizionava correttamente nella locanda dell'Atto 2, fondamentale per portare avanti la sua quest personale.

Tra gli altri errori più importanti che sono stati sistemati segnaliamo un fix durante la modalità in co-op locale: adesso il secondo giocatore non dovrebbe più subire una bizzarra schermata nera della durata di circa 30 secondi.

Inoltre, è stato sistemato un glitch che permetteva a uno specifico cadavere di duplicare all'infinito il suo equipaggiamento, permettendo di fatto di avere quantità indefinite di armature da rivendere ai mercanti.

Sono poi stati sistemati ulteriori crash e bug minori: se siete interessati, vi invitiamo a leggere il changelog completo in lingua inglese al seguente indirizzo.

Ricordiamo che Larian Studios sta anche lavorando a una novità estremamente importante per Baldur's Gate 3: è in arrivo il supporto ufficiale alle mod, anche su PS5 e Xbox Series X|S.