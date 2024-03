Baldur's Gate 3, i fan svelano le loro romance "proibite"

Le romance di Baldur's Gate 3 sono uno dei punti di forza della produzione di Larian Studios: proprio come ogni avventura su carta e penna di D&D che si rispetti, i giocatori hanno la possibilità di fare le scelte che ritengono più opportune. Inclusi, ovviamente, i corteggiamenti.

Com'era del resto prevedibile per un gioco che fa della libertà dei giocatori uno dei suoi punti di forza, molti fan hanno però commentato come, per quanto ci siano romance più che rispettabili, ci sono molti personaggi con cui avrebbero voluto la possibilità di avere almeno un flirt, se non un fidanzamento vero e proprio.

Dexerto segnala un interessante thread aperto su Reddit al riguardo, dove i fan hanno avuto la possibilità di condividere i loro desideri "proibiti": tra questi una delle più popolari è Jaheira, la leggendaria Alta Arpista che si unirà al nostro party nel finale dell'Atto 2.

Jaheira era già una delle potenziali romance di Baldur's Gate 2 (trovate i primi due capitoli su Amazon) e pare che Larian la avesse presa in considerazione anche per Baldur's Gate 3, prima di scartare l'idea.

E molti fan avrebbero voluto ci fosse il "coraggio" di andare avanti e riproporre nuovamente una romance con lei.

Tra i personaggi più popolari che i giocatori avrebbero voluto corteggiare troviamo anche Dammon e Alfira, che hanno conquistato il cuore di tanti giocatori al rifugio dei Tiefling.

Un'altra opzione sorprendentemente popolare è il diavolo Raphael: in questo caso, piuttosto che una relazione vera e propria avrebbe potuto essere un flirt con un'unica scena.

Peccato che una scena nell'Atto 3 spieghi perfettamente che Raphael ama solo sé stesso, rendendo dunque praticamente impossibile che questo desiderio venga realizzato. Ma c'è pur sempre Haarlep, per i più desiderosi.

Qualcuno ha anche riproposto, come già accaduto in passato, la narratrice di Baldur's Gate 3: un personaggio che di fatto non esiste. Se non altro, sarebbe una scena decisamente interessante.

Altre scelte particolarmente popolari dei fan sono Barcus, Hope, Rolan e, per più cattivi, anche Gortash. Una prospettiva quest'ultima molto interessante, soprattutto se state giocando come Oscura Pulsione dopo una delle ultime patch.

Riteniamo improbabile che Larian possa scegliere di soddisfare questi desideri romantici, ma mai dire mai. E se così non fosse, per favore, evitate di mandare messaggi tossici agli sviluppatori.

In ogni caso, il fatto che così tanti personaggi secondari siano al centro dei desideri della community è un'ulteriore testimonianza del lavoro eccellente fatto dallo studio di sviluppo.

Restando in tema di romance, consigliamo ai fan di Minthara di fare molta attenzione: se state giocando nei panni dell'Oscura Pulsione, una scelta nell'Atto 3 potrebbe causare la fine della romance. O almeno dovrebbe, se non fosse buggata.