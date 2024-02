I fan di Baldur's Gate 3 vogliono corteggiare un personaggio che non c'è

Baldur's Gate 3 è diventato famoso e amato per le tante possibilità che offre ai giocatori, tra cui quella di vivere delle relazioni più o meno amorose o focose con i tanti personaggi di supporto creati da Larian Studios. Ce n'è uno, però, che ora i giocatori vogliono corteggiare: la Dungeon Master.

Ovvero Amelia Tyler, l'attrice che interpreta la narratrice all'interno di Baldur's Gate 3 e che i fan di Larian Studios hanno conosciuto già dai tempi di Divinity Original Sin 2 (che dovreste recuperare tramite Amazon).

Sarà perché la voce di Amelia Tyler è onnipresente durante l'avventura, assume sfumature di ogni tipo a seconda delle scelte fatte dai giocatori (soprattutto in una partita nei panni dell'Oscura Pulsione), e in generale fa compagnia ai giocatori per tantissime ore, ma la community di recente ha ipotizzato su come Larian possa creare una relazione tra i protagonisti di Baldur's Gate 3 e la Dungeon Master.

Con tanto di possibili teorie, come riporta The Gamer.

I fan hanno infatti provato a spiegare come creare una romance tra i propri Tav e il personaggio (per modo di dire) interpretato da Amelia Tyler sia possibile e niente affatto strana.

Visto che gli eroi di Baldur's Gate 3 vengono infettati con un girino dei Mind Flayer all'inizio dell'avventura, secondo i giocatori poter corteggiare il narratore equivale a corteggiare il parassita nel cranio o, in un certo senso, un avatar dell'Assoluta stessa.

Dando credito al proprio canone mentale (letteralmente), secondo i giocatori la voce del parassita che influisce nella vita degli eroi di Baldur's Gate 3 potrebbe essere direttamente la voce di Amelia Tyler, e quindi si potrebbe interagire in qualche modo.

Si tratta di una possibilità davvero surreale che diventerebbe meta-videoludica, però bisogna dire che Larian Studios ha già utilizzato l'espediente della rottura della quarta parete con una scena segreta di Karlach, che è stata scoperta da un fan.

Nell'attesa che Larian possa davvero creare una romance per la Dungeon Master, i fan di Baldur's Gate 3 hanno scelto nel frattempo anche il personaggio più odiato del gioco.