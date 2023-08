Baldur's Gate 3 è arrivato: tirate Iniziativa e guardate il trailer di lancio!

Baldur's Gate 3 ci ha fatto attendere un po', ma finalmente i giocatori possono iniziare la loro epica avventura all'interno del mondo costruito da Larian.

Per chi non vedeva l'ora di continuare l'epica saga di giochi di ruolo, che trovate in un'edizione di pregio su Amazon, finalmente oggi è arrivato il momento.

Perlomeno su PC, perché la versione PS5 arriverà il 6 settembre mentre quella Xbox è ancora in sviluppo, finché Larian non risolverà alcuni problemi.

Mentre in queste ore alcuni di voi staranno scaricando il gioco, o vi accingerete a farlo su PC, Larian ha pubblicato un trailer di lancio perfetto per entrare in sintonia con il tono epico di Baldur's Gate 3:

È tempo di andare all'avventura in Baldur's Gate 3, che segna il ritorno di una saga davvero importantissima per il mondo dei videogiochi.

Che giochiate da soli o con gli amici, oggi è arrivato finalmente il momento di passare ore ed ore davanti all'editor del personaggio per creare il proprio personaggio preferito.

In una storia che si appresta ad essere davvero molto coinvolgente, visto che la longevità sarà paragonabile a quella di una vera campagna di gioco di ruolo.

Prima di avviare il titolo fate attenzione a prepararvi come si deve per avviare la versione PC.

Larian ha infatti specificato tutte le azioni da fare prima di avviare Baldur's Gate 3 per evitare problemi:

«Per i giocatori di Baldur's Gate 3 con salvataggi dell'Early Access esistenti, chiediamo di avviare il gioco prima del 3 agosto e di eliminare tutti i file di salvataggio per evitare conflitti involontari all'avvio. Inoltre, rimuovete eventuali mod e assicuratevi che non vengano scaricate di nuovo automaticamente.»

Nell'attesa sappiate che Larian vi consiglia di prendere confidenza con il regolamento di Dungeons & Dragons, viste le tante informazioni che dovrete apprendere in fretta.