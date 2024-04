Baldur's Gate 3, c'è un "trucco" per avere Minthara nel party dell'Atto 1

Minthara è sicuramente uno dei compagni del party più affascinanti di Baldur's Gate 3, ma allo stesso tempo la drow sembra essere uno dei più buggati di tutto il gioco.

Spesso i fan hanno infatti notato comportamenti insoliti in seguito alle patch introdotte da Larian: un esempio era arrivato nell'hotfix #21, che aveva riattivato dei dialoghi rimossi dal gioco in cui una nostra scelta avrebbe potuto terminare la sua romance, poi sistemata con aggiornamenti futuri.

E come non dimenticarsi della sua voglia di spoilerare la trama, quando la drow decideva di raccontare eventi importanti della storia ancora non accaduti.

Adesso i fan del terzo capitolo di Baldur's Gate 3 (trovate i primi due giochi in offerta su Amazon) hanno scoperto che c'è un altro curioso bug, questa volta più utile per i giocatori più curiosi, che ci permetterà di utilizzare Minthara come compagna nel nostro party anche durante l'Atto 1.

La drow può essere reclutata soltanto nel corso dell'Atto 2, ma anche dopo essere arrivati nel secondo atto potrete scegliere di tornare nelle aree iniziali per completare alcune missioni secondarie rimaste in sospeso.

Tuttavia, Minthara normalmente si rifiuterà di seguirvi, sottolineando di avere ancora degli affari in sospeso nelle Shadowlands.

TheGamer segnala però il trucco scoperto dall'utente Reddit Important_End_2492 per costringerla a seguirci nell'Atto 1: basterà semplicemente... farla stare zitta.

Nello specifico, basterà attivare un incantesimo per silenziare Minthara, rendendola di fatto incapace di esprimere il proprio dissenso per la vostra decisione: un trucco a cui evidentemente Larian Studios non aveva pensato e che vi permetterà di utilizzare la Drow anche per alcune battaglie più impegnative.

Questa può rivelarsi una strategia particolarmente utile per completare solo in seguito alcune delle aree più difficili dell'Atto 1, come la battaglia contro la megera e l'esplorazione dell'asilo Githyanki.

Tuttavia, come ampiamente prevedibile — stiamo parlando di Minthara dopotutto, ndr — questa procedura è accompagnata da qualche bizzarro bug: l'utente segnala infatti che eseguire questa procedura ha spinto Baldur's Gate 3 a ripetere alcuni degli eventi dell'inizio del gioco, come la prima apparizione del Guardiano o un confronto tra Lae'zel e Cuorescuro.

Insomma, forse tutto sommato il gioco non vale la candela, ma se non volete fare a meno della perfida drow potreste voler chiudere un occhio e tentare la sorte.

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 è riuscito a conquistare un nuovo record: è il primo gioco a vincere il GOTY in tutti i principali awards annuali.