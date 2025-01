Balatro ora è una miniera d'oro: «Abituatevi agli indie»

Siamo abituati ai fenomeni che escono più o meno dal nulla, ma le 5 milioni di copie vendute di Balatro sono una sorpresa evidente nonché un ottimo spunto di riflessione.

Come riporta lo stesso sviluppatore su X, il clamoroso roguelite a tema poker ha più che raddoppiato i risultati registrati lo scorso agosto, quando il gioco aveva raggiunto i 2 milioni di copie.

Sicuramente il suo essere diventato un gioco celebre anche alla massa, con la relativa candidatura al premio Game of the Year dei The Game Awards 2024, ha dato una grandissima popolarità a Balatro, che è per altro un gioco di grande qualità.

Oltre alla versione mobile, Balatro è stato aggiunto al servizio in abbonamento Apple Arcade, ma sembra che i giocatori tramite quest'ultimo non siano inclusi nel conteggio delle 5 milioni di vendite individuali.

Il titolo è stato anche commercializzato in edizione fisica per altro, e lo potete trovare facilmente su Amazon in ogni versione per ogni console.

«Le ultime settimane sono state piuttosto folli», confessa lo sviluppatore, lanciando anche un messaggio collettivo:

«A tutti coloro che hanno acquistato Balatro dopo averlo visto ai The Game Awards, speriamo che vi stiate divertendo un mondo! Se è la prima volta che acquistate un titolo indie, cercate di farne un'abitudine! Ci sono delle cose fantastiche in giro!»

LocalThunk, lo sviluppatore solitario dietro Balatro, ha anche condiviso una lista dei suoi giochi indie preferiti all'inizio di quest'anno, posizionando Animal Well al primo posto.

Questa è l'occasione per una bella riflessione per il mercato AAA, come accaduto dopo l'exploit di vendite di un altro indie di qualche tempo fa.

Tra i successi indie, con qualche anno sulle spalle in questo caso, che hanno sorpreso di recente c'è l'immortale Stardew Valley: solo nel 2024 ha venduto veramente tantissimo, anche più di tanti giochi AAA.