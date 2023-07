Backbone One, il controller per iPhone con tasti Playstation, ora con il 30% di sconto per il Prime Day!

Eccoci finalmente all'attesissimo Prime Day 2023, un evento che fa brillare gli occhi dei cacciatori di affari! Tra le varie gemme di questo ricco tesoro di offerte, trovate il controller per smartphone Backbone One, che potete portarvi a casa a soli 83,99€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo più basso recente di 119,99€.

Backbone One è un controller per smartphone concepito per offrire un'esperienza di gioco mobile ottimale che si collega direttamente alla porta Lightning del vostro iPhone, offrendo una latenza minima per un gioco ultra reattivo. Inoltre, supporta la ricarica pass-through e include un jack da 3,5 mm, che permette di caricare l'iPhone e utilizzare le cuffie durante il gioco.

Con l'acquisto di Backbone One, riceverete un anno di accesso a Backbone+, un servizio che offre vantaggi esclusivi e funziona come un hub per tutti i vostri giochi. Con l'app Backbone, potrete scoprire nuovi giochi, connettervi con gli amici, registrare lo schermo e giocare su qualsiasi display. Nonostante ciò, il Backbone può essere utilizzato come un normale controller di gioco anche senza Backbone+.

Infine, il design del Backbone One si ispira al DualSense e presenta integrazioni speciali con l'app PlayStation e PS Remote Play. Potrete collegarvi all'app PlayStation per installare i giochi sulla tua console in remoto, per poi giocarli in seguito tramite PS Remote Play.

