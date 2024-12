Avventura e mistero ti aspettano in Indiana Jones e l'antico Cerchio: acquistalo ora a PREZZO SCONTATO!

Se siete fan di Indiana Jones e amate le avventure ricche di azione e mistero, non potete perdervi l’uscita di Indiana Jones e l'antico Cerchio, disponibile da oggi su Instant Gaming. Questo titolo è acquistabile al prezzo speciale di 55,99€, con uno sconto del 20% rispetto a quello consigliato di 70€. Un’occasione imperdibile per immergervi in una nuova emozionante avventura del leggendario archeologo.

Indiana Jones e l'antico cerchio, perché acquistarlo?

Questo nuovo capitolo, sviluppato dai creatori della serie Wolfenstein, MachineGames, vi trasporta nel 1937, in un periodo tra "I predatori dell’arca perduta" e "L’ultima crociata". Nei panni di Indiana Jones, sarete chiamati a svelare il segreto di un antico potere ancestrale legato al misterioso Cerchio, affrontando forze oscure intenzionate a impadronirsi di questo straordinario potere.

La trama del gioco vi porterà attraverso un’incredibile varietà di ambientazioni: dalle aule del Marshall College al Vaticano, passando per le piramidi egiziane e i templi sommersi di Sukhothai. Il gameplay combina esplorazione, azione cinematografica e la risoluzione di intricati enigmi, garantendo un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Su Instant Gaming, potete scegliere anche la Premium Edition, disponibile a 79,99€ (invece di 100€). Questa versione include contenuti esclusivi come il DLC della storia "L'Ordine dei Giganti", un artbook digitale e gli iconici abiti "Tempio maledetto".

Disponibile da oggi, Indiana Jones e l'antico Cerchio è un mix perfetto di narrativa cinematografica e gameplay dinamico, pensato per tutti gli amanti dell’avventura. Non lasciatevi sfuggire questa offerta e preparatevi a vivere un’epica esperienza che vi terrà incollati allo schermo.

