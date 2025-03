Avowed migliora giorno dopo giorno: le novità dell'update 1.2.4

Obsidian sta lavorando duramente per rendere Avowed il progetto migliore possibile, e di recente è arrivato un nuovo aggiornamento per l'affascinante gioco di ruolo disponibile su Xbox e PC.

L'aggiornamento 1.2.4 di Avowed è finalmente disponibile (tramite Windows Central) e porta con sé una serie di correzioni pensate per migliorare l’esperienza di gioco, risolvendo alcuni dei problemi più fastidiosi segnalati dai giocatori.

Tra gli interventi principali c’è la risoluzione di alcuni crash che potevano compromettere la stabilità del gioco e la correzione di bug che impedivano di portare a termine determinate missioni della storia principale.

Uno degli aspetti più importanti di questa patch riguarda proprio la gestione dei personaggi non uccidibili, che ora torneranno automaticamente in gioco se dovessero morire in modo anomalo, evitando così situazioni in cui la progressione veniva bloccata.

Anche il posizionamento del bottino è stato migliorato, così che i mucchi di loot non finiscano più in punti inaspettati quando vengono generati mentre il giocatore è lontano. Inoltre, chi aveva riscontrato problemi con la missione L'Assedio di Paradis sarà felice di sapere che adesso i leader delle Terre Viventi potranno essere interpellati correttamente anche se Kostya è stato eliminato e Solace Keep è stata distrutta.

Altri miglioramenti riguardano i Bounty Masters, che adesso permetteranno di consegnare le taglie anche nel caso in cui il giocatore abbia ottenuto più trofei del previsto, e la missione Debito di Sangue, che potrà essere completata senza intoppi.

Sono stati risolti anche diversi problemi di navigazione e interazione, come quello che impediva di completare An Untimely End o che bloccava il giocatore nei pressi di Dehengen’s Cottage.

Sul fronte del gameplay, l’aggiornamento introduce alcuni miglioramenti alla gestione dell’equipaggiamento e delle risorse. I forzieri Godless e i sarcofagi ora conterranno valuta, mentre i materiali per il potenziamento, come metallo, legno e cuoio, saranno più facili da trovare nei negozi.

Anche il sistema di autosalvataggio è stato rivisto: ora il tempo tra un salvataggio automatico e l’altro è stato esteso da cinque a dieci minuti, con un incremento del numero di slot disponibili da tre a cinque.

Anche gli aspetti tecnici hanno ricevuto qualche attenzione, insieme ad alcune correzioni minori che migliorano la coerenza grafica.

Infine, sono stati introdotti piccoli ma utili miglioramenti all’interfaccia e ai controlli. Le abilità dei compagni assegnate ai Quick Slot non verranno più resettate dopo il caricamento di un salvataggio, e i giocatori su gamepad potranno ora regolare con maggiore precisione la sensibilità della telecamera.

Tuttavia non c'è ancora una delle cose che i giocatori di Avowed stanno chiedendo più di ogni altra. Forse arriverà in Avowed 2, a questo punto.

Se volete recuperare Avowed per l'occasione sappiate che potete farlo anche gratis, visto che il titolo è disponibile nel catalogo di titoli gratuiti di Game Pass a cui potete abbonarvi tramite Amazon.