I fan di Avowed hanno una richiesta incessante per Obsidian

Obsidian Entertainment ha deciso di andare controcorrente rispetto a una tendenza ormai consolidata nei giochi di ruolo AAA: in Avowed, una volta creato il personaggio, non è possibile modificarne l'aspetto.

Questo non sta chiaramente piacendo ai tanti giocatori che, con Game Pass o meno, hanno deciso di intraprendere l'avventura di Avowed.

Il gioco avvisa chiaramente di questa limitazione relativa alla creazione del personaggio prima di uscire dall’editor, e se non altro nessuno può dire di non essere stato avvertito.

Tuttavia, capita spesso che i giocatori cambino idea o che si accorgano di non essere soddisfatti del proprio personaggio solo dopo averlo visto in diverse condizioni di illuminazione.

Questo è stato il caso di un utente di Reddit, ArtificialInelegance, che ha confessato di aver riavviato Avowed dopo ben 25 ore di gioco perché il suo personaggio non lo convinceva più (tramite The Gamer).

Questa frustrazione è condivisa da molti giocatori di giochi di ruolo. Un caso simile è avvenuto con Grand Theft Auto Online, dove l’editor del personaggio si rivelava poco affidabile sotto diverse illuminazioni, portando alcuni utenti a pentirsi delle proprie scelte estetiche una volta entrati nel mondo di gioco.

Anche Avowed soffre di un problema simile: l’illuminazione nell’editor non sempre riflette accuratamente l’aspetto che il personaggio avrà nelle varie ambientazioni del gioco. Attualmente, l'unico modo per modificare l’aspetto in Avowed è cambiare vestiti. Non esistono neppure opzioni in-game che giustifichino narrativamente qualche ritocco estetico, come parrucchieri o trucco.

I giocatori stanno chiedendo di avere una possibilità simile a quella di giochi come Baldur's Gate 3, dove grazie a uno specchio magico è sempre possibile cambiare aspetto anche durante la run.

Fortunatamente, Obsidian sta continuando a supportare il gioco con aggiornamenti e patch, quindi è possibile che una funzione per modificare l’aspetto del personaggio venga introdotta in futuro. Probabilmente non era una priorità prima del lancio, ma potrebbe diventarlo se abbastanza giocatori ne faranno richiesta.