Avowed 2 potrebbe diventare realtà: «Vorremmo fare di più»

Avowed si è rivelato una piacevole sorpresa per i giocatori Xbox e per chiunque ami i giochi di ruolo: Obsidian ha realizzato una piccola perla ricca di dettagli, soprattutto a livello narrativo, che ha conquistato anche gli utenti più scettici.

Un lavoro così impressionante che il nostro Gianluca Arena ha deciso di definirlo «lo Skyrim di questa generazione» nella sua recensione dedicata, dove l'ha premiato con 8.3/10.

Ma per Avowed questo potrebbe essere solo l'inizio: in un'intervista rilasciata a Bloomberg (via VG247), la game director Carrie Patel ammette che lei e il suo team vorrebbero continuare ad espandere questo universo narrativo:

«Ora che abbiamo costruito questo mondo meraviglioso, ma anche costruito una squadra forte e una memoria muscolare per i contenuti e i gameplay, vorrei tanto che potessimo fare di più con questo mondo».

Non è chiaro se questo significhi lavorare a un Avowed 2 oppure a una più "semplice" espansione di gioco, ma è evidente che Obsidian non ha intenzione di fermarsi con questo nuovo ambizioso gioco di ruolo.

La game director ha comunque ammesso che lavorare ad Avowed non è stato affatto semplice, soprattutto dopo che le dimensioni del team di sviluppo sono cresciute in seguito all'acquisizione di Xbox Game Studios. Tuttavia, mi sento di poter dire che i risultati finali sono stati decisamente soddisfacenti.

Vi ricordo che Avowed è incluso anche nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), motivo per il quale potrete giocarlo anche senza costi aggiuntivi: un'ottima occasione per provare una delle uscite più interessanti delle ultime settimane, senza doverlo necessariamente acquistare.

Per il momento, gli sviluppatori sono attivamente impegnati a migliorarlo con patch di aggiornamento particolarmente corpose, ma chissà che nelle prossime settimane non possano arrivare altri annunci per l'espansione del franchise, dopo le parole della game director.

Come sempre, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena riceveremo ulteriori novità in merito.