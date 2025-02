Avowed arriva gratis su Xbox Game Pass, da oggi

Il catalogo di Xbox Game Pass è quasi pronto ad accogliere uno dei giochi gratis più interessanti del mese di febbraio 2025, con una nuova grande produzione degli Xbox Game Studios.

Da oggi 18 febbraio 2025 sarà infatti ufficialmente disponibile Avowed, il nuovo ambizioso gioco di ruolo ideato da Obsidian, direttamente al day-one e senza costi aggiuntivi.

Nelle scorse ore alcuni appassionati hanno già avuto la possibilità di scoprirlo tramite l'accesso anticipato proposto con l'edizione Deluxe, ma dalla giornata odierna sarà possibile giocarlo anche con un regolare abbonamento PC Game Pass o Game Pass Ultimate (che trovate scontato su Amazon).

Ricordiamo infatti che, trattandosi di un gioco gratis al day-one, Avowed non sarà incluso nei piani Standard o Core: se siete interessati a provarlo, sarà necessario attendere una sua eventuale inclusione oppure effettuare l'upgrade nelle prossime ore.

Nella recensione dedicata, il nostro Gianluca Arena ha premiato Avowed assegnandogli un meritatissimo 8.3/10, raccontandovi che il gioco di ruolo di Obsidian è «di pregevole fattura, capace di trasportare il giocatore in un'ambientazione affascinante e spietata e di metterlo al centro di intrighi politici e militari che richiederanno scelte difficili e non prive di conseguenze».

Un risultato che è quanto di più vicino a trovarci di fronte allo Skyrim di questa generazione, per pregi e difetti della produzione Xbox Game Studios: un titolo dunque che ogni amante dei giochi di ruolo non dovrebbe lasciarsi scappare.

Come vi raccontavamo nelle scorse ore, Avowed verrà aggiunto ufficialmente nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass dalle ore 19.00 odierne, ma potete già iniziare ad avviare il pre-load per farvi trovare pronti.

In ogni caso, gli utenti iscritti al piano Ultimate potranno anche accedere alla versione in Cloud per iniziare a giocarlo senza necessità di download, anche se vista la probabile popolarità del titolo non mi stupirei se fosse necessario un tempo di attesa al momento del lancio.

Nelle prossime ore dovrebbe anche arrivare l'annuncio per i giochi gratis in arrivo nella seconda metà di febbraio: in attesa di saperne di più, vi segnaliamo che sono già stati annunciati i 9 titoli pronti a dirci addio.