Quando esce Avowed gratis su Game Pass? Ecco gli orari di sblocco

Mancano poche ore all'arrivo di Avowed, l'atteso gioco di ruolo di Obsidian che era atteso per il 2024 e finalmente sta per arrivare su PC e piattaforme Xbox.

I giocatori potranno provarlo gratis anche tramite Game Pass, come sapete, ed è un'occasione ottima per provare un gioco di ruolo pensato e prodotto da alcuni dei maestri del genere.

Si tratta di un titolo di grande pregio che dovreste provare, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione in cui abbiamo detto che «Avowed ci ha ricordato più volte Skyrim nei suoi momenti migliori, con quel senso di scoperta continuo, quel level design mai scontato, quelle grotte buie che chiedevano solo di essere esplorate e quelle quest apparentemente banali che invece sfociavano in avventure e battaglie epiche.»

Ma quando lo potrete provare? È presto detto. O almeno, è presto detto dai canali social di Avowed.

Come potete vedere dall'immagine qui sopra, Avowed si sbloccherà per tutti a partire dalle ore 19:00 italiane del 18 febbraio.

Potrete già avviare il pre-download per altro, così da domani sarete pronti allo scoccare dell'orario per poter giocare Avowed immediatamente.

Manca davvero poco, quindi, nella speranza che questa nuova esclusiva Xbox possa dire la sua e prendersi almeno qualche riflettore dell'affollato palcoscenico dei videogiochi. Il 2025 potrebbe infatti essere un anno decisivo per Xbox, ma solo se le promesse di Phil Spencer si tradurranno in risultati.

Nell'attesa, controllate se Avowed gira sui vostri PC. Non si tratta di un titolo mastodontico dal punto di vista tecnico, ma comunque date un'occhiata ai requisiti minimi e raccomandati per PC.

E abbiate pazienza se, nei primi giorni dopo il lancio, avrete qualche problema con Avowed. Carrie Patel - director del gioco - ha ammesso apertamente che i giocatori dovranno aspettarsi bug e una certa instabilità al lancio, in perfetto stile Obsidian.