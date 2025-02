Avete poche ore per scaricare questi 7 giochi gratis su Game Pass

Febbraio porta con sé un nuovo giro di addii per gli abbonati a Xbox Game Pass, e questa volta la lista delle uscite include titoli di tutto rispetto.

Sette giochi verranno rimossi dal catalogo il prossimo 15 febbraio, lasciando meno di 48 ore di tempo ai giocatori per provarli prima che scompaiano.

Tra questi, spicca un nome di grande rilievo: Tales of Arise, il celebre JRPG di Bandai Namco che ha conquistato critica e pubblico con la sua storia e il suo gameplay dinamico (e che trovate anche su Amazon).

Ma Tales of Arise non è l’unico titolo importante a uscire di scena. A fargli compagnia troviamo anche Bloodstained: Ritual of the Night, l’erede spirituale di Castlevania realizzato da Koji Igarashi, un must per gli amanti dei metroidvania.

Seguono poi A Little to the Left, un puzzle game rilassante ma ingegnoso; Indivisible, un originale mix tra platform e RPG ispirato ai classici titoli di Vanillaware; Merge & Blade, un curioso incrocio tra puzzle game e strategia; e Return to Grace, un’avventura narrativa dal forte impatto visivo.

Infine, anche EA Sports UFC 3 dirà addio al servizio, ma con un’attenuante: il suo successore, UFC 4, è già disponibile su Game Pass Ultimate tramite EA Play, quindi gli appassionati di arti marziali miste non resteranno a mani vuote.

Come di consueto, Microsoft offre uno sconto del 20% su tutti i giochi in uscita, dando la possibilità di acquistarli a prezzo ridotto prima della loro rimozione.

Questo rappresenta un’opportunità interessante per chi magari non ha avuto il tempo di completare un gioco o vuole continuare l’esperienza senza interruzioni.

L’aspetto più interessante di questo turnover mensile è che, mentre alcuni giochi lasciano il catalogo, altri ne entrano a far parte.

Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente quali saranno i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di febbraio (la prima è nota), ma nei prossimi giorni dovremmo ricevere conferme.

Ci si aspetta qualche sorpresa, magari con l’inserimento di titoli di grosso calibro per compensare queste partenze.