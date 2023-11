Auricolari Beats Fit Pro, perfetti per l'attività sportiva, oggi in OFFERTA SPECIALE (-32%)

Se siete alla ricerca di auricolari true wireless ottimizzati per l'attività sportiva, non perdete questa imperdibile offerta Black Friday sui Beats Fit Pro! Caratterizzati da un design dinamico in giallo saetta e con un rating di resistenza all'acqua di grado IPX4, questi auricolari sono compatibili con dispositivi Apple e Android. Il loro prezzo originale è di 249,95€, ma con l'offerta attuale sono disponibili a soli 169,99€, consentendovi di risparmiare il 32%.

Beats Fit Pro, chi dovrebbe acquistarli?

Questi auricolari sono l'ideale per chi desidera un'esperienza audio di alta qualità, sia guardando un film, ascoltando musica preferita, o durante sessioni di allenamento. Grazie alla loro piattaforma acustica personalizzata, offrono un suono bilanciato e potente, mentre l'audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa immerge completamente l'utente nel suono. Ideali per gli sportivi, sono resistenti all'acqua e al sudore. La modalità di cancellazione del rumore permette di isolarsi da ambienti rumorosi, mentre la modalità trasparenza fa rimanere consapevoli dei suoni circostanti.

Gli auricolari Beats Fit Pro hanno alette di sicurezza flessibili per garantire comfort e stabilità, e sono dotati del chip Apple H1 per un passaggio fluido tra dispositivi e controllo vocale "Ehi Siri". Con un'offerta di 169,99€ rispetto al prezzo di listino di 249,95€, i Beats Fit Pro rappresentano un'ottima scelta per chi cerca qualità e prestazioni di alto livello.

