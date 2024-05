Atari ha annunciato un'acquisizione decisamente "vintage"

Atari e Intellivision sono ora una cosa sola, ed è una cosa decisamente strana da dire nel 2024 ma è ciò che è stato annunciato qualche ora fa.

Come riporta Game Informer, infatti, Atari ha annunciato di aver acquistato il marchio Intellivision e più di 200 giochi da Intellvision Entertainment.

Come parte dell'accordo, Intellivision Entertainment rinominerà e continuerà a sviluppare e distribuire la console di gioco Amico con una licenza di Atari per distribuire nuove versioni dei giochi Intellivision sulla console. Atari cercherà inoltre di espandere la distribuzione digitale e fisica dei giochi Intellivision legacy, potenzialmente creare nuovi giochi ed esplorare opportunità di licenza.

«Questa è stata un'opportunità molto rara per unire ex concorrenti e riunire i fan di Atari, Intellivision e dell'età d'oro dei giochi», ha dichiarato il presidente e CEO di Atari, Wade Rosen, in un comunicato stampa.

«Atari è stato un partner prezioso e abbiamo piena fiducia che sarà un amministratore responsabile dello storico marchio Intellvision», ha affermato Phil Adam, CEO di Intellivision Entertainment:

«Siamo ansiosi di ampliare la nostra collaborazione e di portare un'ampia gamma di nuovi titoli Atari e Intellivision sulle piattaforme di gioco della famiglia Amico e Amico Home.»

Atari sta effettivamente tenendo fede ad uno dei report dello scorso anno, per cui nel 2024 avremmo visto altre acquisizioni nel mondo dei videogiochi rispetto a quelle che sono state già completate.Certo, quello che sta succedendo ora nel settore non è esattamente compatibile con nuove acquisizioni.

Giusto qualche ora fa è stata annunciata la fine della ristrutturazione di Embracer Group, che ha portato alla fine di migliaia di posti di lavoro e la cancellazione di ben 80 progetti in sviluppo.

