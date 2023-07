Atari 50 The Anniversary Celebration per PS5 con il 26% di sconto! Una perla per i retrogamer!

Nell'infinito universo del gaming, pochi marchi sono riusciti a raggiungere l'apice dell'innovazione, del design e del puro divertimento come Atari. Se avete nostalgia dei vecchi tempi, o siete semplicemente alla ricerca di un'esperienza di gioco unica, abbiamo l'offerta perfetta per voi: Atari 50: The Anniversary Collection è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo assolutamente straordinario.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c'è quella relativa alla versione PS5 di Atari 50: The Anniversary Celebration, che attualmente potete portarvi a casa a soli 20,99€, rispetto al prezzo più basso recente di 28,42€, con uno sconto del 26%.

Atari, il colosso del gaming, ha celebrato il suo 50° anniversario con Atari 50: The Anniversary Collection, una raccolta attentamente curata di oltre 100 giochi che rappresentano la varietà di sette diverse piattaforme hardware. Questa incredibile impresa di emulazione è stata possibile grazie al lavoro del team di Digital Eclipse.

Ma dietro ogni gioco vi sono le storie nascoste di Atari: ciò che succedeva all'interno dell'azienda, i processi di creazione dei giochi e del hardware su cui funzionavano, raccontate da chi ha vissuto quei momenti in prima persona. Questa collezione offre una rara opportunità per gli appassionati di gaming di esplorare i retroscena ricchi di dettagli della storia dei videogiochi.

Il brillante team di Digital Eclipse non solo ha curato la raccolta, ma ha anche ideato sei nuovi titoli che reinterpretano e amalgamano i classici di Atari.

● Airworld: il tanto atteso quarto capitolo della serie Swordquest, mai completata, è stato finalmente realizzato dal team di Digital Eclipse.

● Haunted House: si tratta di una avventura isometrica 3D aggiornata e basata sul classico originale.

● Vctr Sctr: un tributo all'era dei videogiochi vettoriali, che fonde insieme il gameplay di una serie di classici arcade vettoriali in un'unica, coinvolgente sfida.

● Neo Breakout: un'emozionante gara per due giocatori che coniuga gli elementi migliori di Breakout e Pong.

● Yars Revenge Reimagined: una rivisitazione del gioco Atari 2600 più venduto di tutti i tempi, con una grafica moderna.

● Quadratank: questa novità nella classica serie Tank dal 1978 unisce le caratteristiche dei giochi originali con un divertimento rivolto a quattro giocatori, in modalità squadra o in un frenetico tutti contro tutti.

Leggi anche TV per giocare a PS5 | Le migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui i migliori giochi per PS5.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.