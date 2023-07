ASUS ROG Ally ora disponibile anche su Amazon! Acquistalo ora!

ASUS ROG Ally, prima disponibile esclusivamente da MediaWorld, è finalmente in vendita anche sul noto portale e-commerce Amazon al prezzo di 799€! Così come il "rivale" Steam Deck, ASUS ROG Ally vi offre la possibilità di immergervi nei vostri giochi preferiti, tratti da una vasta gamma di cataloghi, grazie alla sua compatibilità con Windows 11.

ASUS ROG Ally, progettato specificatamente per offrire un'esperienza di gioco mobile di alta qualità, è guidato da un processore AMD Ryzen Z1 personalizzato. Questo potente chip, disponibile nelle varianti da 6 o 8 core nell'edizione Extreme, è costruito sulle architetture Zen 4 (per la CPU) e RDNA 3 (per la GPU). Accompagnato da una generosa dotazione di 16GB di RAM LPDDR5, assicura performance eccellenti e risposte veloci.

Il display da 7 pollici, con risoluzione FullHD e un massimo refresh rate di 120Hz, offre un'esperienza visiva fluida e coinvolgente. ASUS ROG Ally dispone di un ampio spazio di archiviazione grazie all'impiego di un SSD PCIe 4.0, e può essere ulteriormente espanso utilizzando una micro SD UHS-II.

Ma ASUS ROG Ally non si limita a essere un eccellente dispositivo di gioco portatile. Può essere facilmente trasformato in un vero e proprio PC, collegandolo a un monitor esterno tramite una dock. Questa flessibilità lo rende un dispositivo estremamente versatile, pronto a rispondere a diverse esigenze di utilizzo.

E se preferite un'esperienza più tradizionale, potrete utilizzarlo con mouse e tastiera. Per maggiori informazioni inerenti al prodotto, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato, dove trovate anche alcune impressioni dopo una prova diretta.

