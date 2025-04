ASUS avrebbe anticipato l'annuncio della Xbox portatile

Forse i tempi sono quasi maturi per svelare al grande pubblico l'ambiziosa Xbox portatile in versione PC Handheld, che secondo le indiscrezioni sarà prodotta in collaborazione con ASUS.

Proprio l'azienda con sede a Taiwan ha lanciato nelle scorse ore un forte indizio verso l'annuncio di questa console portatile ibrida, con un nuovo video teaser molto interessante.

Come segnalato infatti da Eurogamer, il nuovo filmato ci mostra un filmato in cui si vedono una ROG Ally e un controller prodotto da Asus richiamante i dispositivi Xbox, per poi vederli inseriti insieme in una sorta di macchina a fusione.

Un teaser che non ci mostra purtroppo quale sarà il risultato finale, anche se le già citate indiscrezioni suggeriscono che potrebbe trattarsi proprio della misteriosa Xbox portatile.

Da quello che sappiamo dovrebbe trattarsi a tutti gli effetti di un PC Handheld simile alle già esistenti ROG Ally e ROG Ally X (che trovate su Amazon), ma con licenza ufficiale Xbox.

Anche la casa di Redmond sembrerebbe aver confermato il suo coinvolgimento, dato che sul social media X ha commentato l'accaduto pubblicando semplicemente un celebre meme.

A questo punto non possiamo fare altro che attendere ulteriori informazioni ufficiali su quello che sarà l'annuncio previsto da ASUS: non appena sapremo con assoluta certezza se si tratta davvero della Xbox portatile o di un nuovo progetto a sorpresa, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, non posso fare altro che invitarvi a recuperare il nostro recap dedicato a Project Kennan: abbiamo riepilogato per voi tutto ciò che sappiamo attualmente sulla console portatile Xbox.