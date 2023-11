Assassin's Creed Valhalla Complete a un prezzo FOLLE: -75%!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Se stavate aspettando una buona occasione per portare a casa Assassin's Creed: Valhalla - Complete Edition, il Black Friday si direbbe quella giusta, considerando che la copia digitale da riscattare su Ubisoft Connect è protagonista di uno sconto di ben il 75%.

Assassin's Creed Valhalla, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta permette di portare a casa l'edizione completa di Assassin's Creed Valhalla spendendo 35 euro anziché 139,99 euro. La differenza è palese, ma cosa troverete all'interno di questo cofanetto digitale da giocare su PC?

Si tratta del gioco completo, con quindi l'enorme campagna che ha per protagonista Eivor – un guerriero vichingo personalizzabile, che parte alla conquista dell'Inghilterra dopo un dramma familiare che segnerà la sua vita. Il gioco, da questo spunto, è definito da Ubisoft come un vero e proprio simulatore di vita vichinga, tra combattimenti a filo d'ascia e razzie di villaggi.

Oltre alla campagna, è possibile trovare nella Complete Edition anche il Season Pass, comprensivo delle enormi espansioni, il DLC L'alba di Ragnarok (qui la sua recensione con video) e alcuni ornamenti estetici da utilizzare all'interno del gioco.

Per scoprire di più su Assassin's Creed Valhalla, fate riferimento alla nostra video recensione completa del titolo di Ubisoft.

