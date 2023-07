Assassin's Creed Valhalla, alcuni contenuti non saranno mai più disponibili

Il supporto di Assassin's Creed Valhalla è ormai ufficialmente terminato da diversi mesi, ma l'abbandono di questo open world da parte di Ubisoft ha anche reso evidente una problematica non indifferente: la scomparsa permanente di diversi contenuti.

Per rafforzare il coinvolgimento dei propri utenti, gli sviluppatori avevano ideato numerosi eventi a tempo limitato, come i diversi festival che permettevano anche di scoprire cutscene e dettagli esclusivi della storia di Assassin's Creed Valhalla (lo trovate su Amazon).

Tali eventi erano disponibili solo in determinate date, scelte appositamente per omaggiare la cultura nordica: tuttavia, dopo l'addio agli aggiornamenti ufficiali, i fan hanno ormai compreso che questi eventi non sono purtroppo destinati a tornare.

Una realizzazione che, come riportato da Game Rant, ha infastidito non poco gli utenti, dato che alcune scene di fatto possono essere considerate come contenuti scomparsi, persi per sempre e non più accessibili ai nuovi utenti.

I fan non hanno nascosto la loro frustrazione, dato che secondo la community sarebbe bastato fare in modo che tali eventi si attivassero in automatico una volta raggiunta una determinata data nel calendario, continuando così ad omaggiare le culture nordiche e venire incontro a chi ha deciso di scoprire Valhalla soltanto in seguito.

Una vicenda che ha inevitabilmente sollevato le polemiche sulla cosiddetta FOMO (Fear Of Missing Out), una tattica utilizzata spesso nei live service per spingere gli utenti a non perdersi mai ogni singola occasione per il rischio di perdere eventuali ricompense.

Non ci resta che sperare che Ubisoft possa ripensarci e decida di aggiornare nuovamente Assassin's Creed Valhalla per reintrodurre questi contenuti: del resto, se Black Flag può aggiornarsi dopo 10 anni, non vediamo alcun motivo per cui anche su Valhalla non possano essere reintrodotti contenuti già esistenti.

Per il momento, il publisher è impegnato pienamente per l'imminente lancio di Assassin's Creed Mirage: stando a quanto svelato dagli sviluppatori, non è stato attualmente previsto alcun DLC post-lancio.

Tra pochi giorni partirà anche il test gratuito di un altro curioso capitolo: stiamo parlando di Assassin's Creed Jade, l'episodio per i dispositivi mobile.