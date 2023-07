Assassin's Creed Mirage avrà DLC post-lancio? Risponde Ubisoft

Sembra proprio che Assassin's Creed Mirage intenda allontanarsi il più possibile dall'esperienza proposta da Valhalla, non solo in termini di gameplay effettivo e contenuti, ma anche nella gestione di contenuti post-lancio.

A differenza dell'apprezzatissima avventura open world, pare infatti che Assassin's Creed Mirage (potete prenotarlo su Amazon) non avrà alcun contenuto aggiuntivo in seguito all'annuncio. O almeno, questo sembrerebbe essere il piano iniziale, dato che non vi è nulla in sviluppo.

In una sezione AMA (Ask Me Anything) condotta su Reddit (via Press Start), il director Stephane Boudon ha infatti risposto alle numerose domande dei fan, inclusa una richiesta di informazioni su eventuali contenuti aggiuntivi.

Secondo quanto svelato da Boudon, al momento il team di sviluppo non ha previsto alcun DLC per il nuovo Assassin's Creed. «Per ora», come sottolineato dal director, che chiaramente non vuole escludere nulla per il futuro.

Sembrerebbe dunque una situazione simile a quella che abbiamo già visto in Final Fantasy XVI: un titolo pensato per essere completo già al lancio, ma che in base alle vendite e ad eventuali feedback dei fan potrebbe ricevere qualche piccola espansione.

Vedremo quale sarà la reazione del pubblico e se Ubisoft deciderà di intervenire con eventuali microtransazioni in seguito al lancio, ma ciò che appare certo è che la storia dovrebbe già essere "ultimata" anche senza alcuna aggiunta.

Per il momento non sembra comunque essere previsto alcun "Discovery Tour", ma ci sarà una modalità molto simile che dovrebbe essere apprezzata dai fan storici: Assassin's Creed Mirage includerà infatti la modalità "Storia di Baghdad", realizzata in collaborazione con musei e istituzioni storiche e descritto come un'evoluzione del tradizionale codex della serie, ma dedicata a questa affascinante ambientazione.

E se volete davvero sentirvi Basim anche nella vita reale, potreste prendere in considerazione un costo accessorio in grado di farvi sentire le sue ferite. Nel caso voleste sapere cosa si prova a essere pugnalati, insomma.